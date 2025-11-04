Арина Соболенко – Джессика Пегула. Борьба в Эр-Рияде. Видеообзор матча

4 ноября американская теннисистка Джессика Пегула уступила первой ракетке мира Арине Соболенко на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Пегула проиграла Соболенко во втором туре группы Штеффи Граф со счетом 4:6, 6:2, 3:6 за 2 часа и 4 минуты.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В одном квартете Джессика и Арина выступают вместе с Коко Гауфф и Жасмин Паолини.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Група Штеффи Граф

🔹 Второй тур. 4 ноября

🏳️ Арина Соболенко – Джессика Пегула – 6:4, 2:6, 6:3

Видеообзор матча