  Арина Соболенко – Джессика Пегула. Борьба в Эр-Рияде. Видеообзор матча
04 ноября 2025, 23:17
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Борьба в Эр-Рияде. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Итогового турнира WTA 2025

Арина Соболенко – Джессика Пегула. Борьба в Эр-Рияде. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

4 ноября американская теннисистка Джессика Пегула уступила первой ракетке мира Арине Соболенко на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Пегула проиграла Соболенко во втором туре группы Штеффи Граф со счетом 4:6, 6:2, 3:6 за 2 часа и 4 минуты.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В одном квартете Джессика и Арина выступают вместе с Коко Гауфф и Жасмин Паолини.

🏆 Итоговый турнир WTA 2025. Група Штеффи Граф

🔹 Второй тур. 4 ноября

🏳️ Арина Соболенко Джессика Пегула – 6:4, 2:6, 6:3

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
