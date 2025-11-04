Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Соболенко и Пегула определили сильнейшую в игре группового этапа WTA Finals
WTA
04 ноября 2025, 20:07 | Обновлено 04 ноября 2025, 20:23
Соболенко и Пегула определили сильнейшую в игре группового этапа WTA Finals

Джессика в трех сетах уступила Арине во втором туре квартета Штеффи Граф

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Арина Соболенко

Пятая ракетка мира из США Джессика Пегула не сумела добыть победу во втором туре Итогового турнира WTA 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Джессика потерпела поражение от лидера мирового рейтинга Арины Соболенко в трех сетах за 2 часа и 4 минуты.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф

Второй тур. 4 ноября

Арина Соболенко – Джессика Пегула (США) – 6:4, 2:6, 6:3

Пегула и Соболенко провели 12-е очное противостояние, Джессика в 9-й раз уступила Арине.

В одном квартете Соболенко и Пегула выступают вместе с Коко Гауфф и Жасмин Паолини. По итогам двух туров на выход в плей-офф претендуют три теннисистки: Арина Соболенко, Коко Гауфф и Джессика Пегула.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
