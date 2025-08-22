Ничья Шахтера, поражения Динамо и Полесья, жребий USO, победа волейболистов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 21 августа.

1А. Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта

Отличный второй тайм от команды Турана, но ошибки первого смущают

1B. Арда ТУРАН: «Чем я недоволен, так это только деталями и принципами»

Наставник Шахтера провел пресс-конференцию после матча с Серветтом (1:1)

1С. Шахтер – Серветт – 1:1. В Кракове не дожали. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча Q4 Лиги конференций 2025/26

2A. Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче

Киевлянам будет очень непросто отыграться

2B. ШОВКОВСКИЙ: «Не первый раз мы получаем красную карточку на ровном месте»

Коуч Динамо прокомментировал поражение в матче Q4 ЛЕ с Маккаби Т-А

2C. Маккаби Т-А – Динамо – 3:1. Вдесятером и без шансов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации Q4 Лиги Европы

3A. Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье

Должно произойти огромное чудо, чтобы ответная игра не стала просто формальностью

3B. Полесье – Фиорентина – 0:3. Разгром в Прешове. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча плей-офф квалификации Лиги конференций

3C. РОТАНЬ: «Фиорентина забила все моменты. Но мы заслужили хоть на один гол»

Наставник Полесья рассказал о неудаче в матче Q4 Лиги конференций

4A. ВИДЕО. Романчук сделал гениальный ассист из аута в матче Лиги конференций

За Университатю также сыграл украинский голкипер Павел Исенко

4B. Итоги первых матчей Q4 Лиги Европы. Фиаско Динамо под дождем в Сербии

Вечером 21 августа состоялись первые матчи квалификации Q4 ЛЕ

4C. Первые матчи Q4 Лиги конференций. Ничья для Шахтера, неудача Полесья

Вечером 21 августа состоялись первые матчи квалификации Q4 ЛК

5А. Названо условие, при котором Наполи купит Довбика у Ромы

Артем не является кандидатом номер один на позицию форварда

5B. Зинченко близок к трансферу. Клуб Ла Лиги готовится объявить бомбу

Александр приблизился к трансферу в «Бетис»

6А. Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер

Кевин пропустил пять последних матчей

6B. Переговоры с Шахтером по Кевину не продвинулись. Фулхэму интересен Отеле

Английский клуб может переключиться на более доступного вингера «Базеля»

6C. Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер

Марлон Гомес может оказаться в клубе «РБ Лейпциг»

6D. Шахтер сделал официальное предложение по трансферу очередного бразильца

«Горняки» пытаются купить Педро Габриэля

7. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский полузащитник перешел в английский клуб

Иван Варфоломеев стал игроком «Линкольн Сити»

8A. Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц

Помимо Элины, Украину в основной сетке мейджора представят Костюк, Ястремская и Стародубцева

8B. Жеребьевка US Open: соперники для Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса

Карлос стартует с поединка против Рейлли Опелки, Гаэль сыграет с «нейтралом»

9A. Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы

Наши волейболисты обыграли Аргентину

9B. Таблица ЧМ U21 по волейболу. Где Украина после победы над Аргентиной?

Сине-желтые занимают 3-е место в группе D

10. Никита Шеремет на ЮЧМ повторил юниорский мировой рекорд на 50 м в/с

Юниорский чемпионат мира по плаванию проходит в румынском Отопени

11А. Секрет доминации Макларен и его слабые места. Были ли шансы у соперников?

Анализ главных факторов успеха Макларен в сезоне-2025

11B. Кому – кто, а кому – Комуццо из коммуны!

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о восходящей звезде итальянского футбола