Гол Малиновского, успех Ман Юнайтед, камбек Милана, битва аутсайдеров УПЛ
Главные новости за 8 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 8 декабря.
1A. ЛНЗ, Шахтер, Полесье. Таблица УПЛ после первого круга выглядит необычно
В последнем матче 15-го тура состоялась битва аутсайдеров
1B. Разгром в дуэли новичков. Эпицентр не оставил шансов СК Полтава
Роскошный гол закрыл базовую программу первого круга УПЛ
2A. Дьяволы загнали волков. Ман Юнайтед разгромил Вулвз и вошел в топ-6 АПЛ
Дубль оформил Бруну Фернандеш, по голу забили Бриан Мбемо и Мэйсон Маунт
2B. Турнирная таблица АПЛ. Отрыв Арсенала от Ман Сити сократился до двух очков
Астон Вилла нанесла поражение Арсеналу, а Ман Сити разгромил Сандерленд
3A. Гол Малиновского. Дженоа вырвал победу у Удинезе и оторвался от зоны вылета
Грифоны переиграли соперников 2:1, Руслан провел 83 минуты и реализовал пенальти
3B. ВИДЕО. Как Малиновский реализовал пенальти в матче Удинезе – Дженоа
Руслан вывел грифонов вперед на 33-й минуте поединка 14-го тура Серии А
3C. Невероятный камбэк Милана. Россонери вышли в лидеры Серии А
Миланцы победили «Торино» со счетом 3:2
4A. Судьба матча Металлист 1925 – Верес определится в ближайшие дни
В УПЛ клубы с официальными письмами не обращались
4B. Матч Металлиста 1925 с Вересом могут доиграть по спортивному принципу
Судьба поединка может разрешиться 11 декабря
5. Юрий Вернидуб определился с клубом, который будет тренировать
Известный украинский тренер возглавит «Нефтчи»
6. ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
На этот раз команда проиграла Норвегии
7. Первый матч за полгода. Калинина разгромила соперницу на старте в Лиможе
Ангелина уверенно справилась с Катинкой фон Дайхманн в 1/16 финала WTA 125
8. Крус и Роуч отбоксировали вничью, показав едва ли не лучший поединок года
Это было шоу, стоящее внимания
9. Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
Победителем чемпионата Британии стал Марк Селби, выиграв со счетом 10:8
10. Шесть скандальных факторов, которые могут омрачить проведение ЧМ-2026
Большинство из них непосредственно связаны с событиями в США
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вингер может выйти на поле уже 17 января 2026
Комментарий Ступара для Sport.ua касательно решения арбитра в матче Рух – Полесье