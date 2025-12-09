Гол Малиновского, успех Ман Юнайтед, камбек Милана, битва аутсайдеров УПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 8 декабря.

1A. ЛНЗ, Шахтер, Полесье. Таблица УПЛ после первого круга выглядит необычно

В последнем матче 15-го тура состоялась битва аутсайдеров

1B. Разгром в дуэли новичков. Эпицентр не оставил шансов СК Полтава

Роскошный гол закрыл базовую программу первого круга УПЛ

2A. Дьяволы загнали волков. Ман Юнайтед разгромил Вулвз и вошел в топ-6 АПЛ

Дубль оформил Бруну Фернандеш, по голу забили Бриан Мбемо и Мэйсон Маунт

2B. Турнирная таблица АПЛ. Отрыв Арсенала от Ман Сити сократился до двух очков

Астон Вилла нанесла поражение Арсеналу, а Ман Сити разгромил Сандерленд

3A. Гол Малиновского. Дженоа вырвал победу у Удинезе и оторвался от зоны вылета

Грифоны переиграли соперников 2:1, Руслан провел 83 минуты и реализовал пенальти

3B. ВИДЕО. Как Малиновский реализовал пенальти в матче Удинезе – Дженоа

Руслан вывел грифонов вперед на 33-й минуте поединка 14-го тура Серии А

3C. Невероятный камбэк Милана. Россонери вышли в лидеры Серии А

Миланцы победили «Торино» со счетом 3:2

4A. Судьба матча Металлист 1925 – Верес определится в ближайшие дни

В УПЛ клубы с официальными письмами не обращались

4B. Матч Металлиста 1925 с Вересом могут доиграть по спортивному принципу

Судьба поединка может разрешиться 11 декабря

5. Юрий Вернидуб определился с клубом, который будет тренировать

Известный украинский тренер возглавит «Нефтчи»

6. ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме

На этот раз команда проиграла Норвегии

7. Первый матч за полгода. Калинина разгромила соперницу на старте в Лиможе

Ангелина уверенно справилась с Катинкой фон Дайхманн в 1/16 финала WTA 125

8. Крус и Роуч отбоксировали вничью, показав едва ли не лучший поединок года

Это было шоу, стоящее внимания

9. Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру

Победителем чемпионата Британии стал Марк Селби, выиграв со счетом 10:8

10. Шесть скандальных факторов, которые могут омрачить проведение ЧМ-2026

Большинство из них непосредственно связаны с событиями в США