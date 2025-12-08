Судьба матча Металлист 1925 – Верес определится в ближайшие дни

Как известно, вчерашний матч 15 тура УПЛ «Металлист 1925» – «Верес» был дважды прерван в связи с исчезновением электроосвещения на условно домашней арене харьковчан в Житомире. После решения арбитра о прекращении поединка команда гостей выразила желание не доигрывать его на следующий день, а поехать домой. В таком случае жители Ровно имели основания надеяться на техническое поражение «Металлиста 1925», что в подобных случаях предусмотрено Регламентом соревнований.

Чтобы узнать, какой все же будет судьба этого матча, Sport.ua обратился в УПЛ. В руководящем органе футбольной элиты ответили, что данный вопрос будет рассматриваться Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ. Это подразделение как раз находится в процессе получения информации о житомирском поединке. После получения соответствующих документов в ближайшие дни и будет определяться судьба матча «Металлист 1925» – «Верес».

Как сообщили в УПЛ, на данный момент официальных писем от клубов в адрес этой организации пока не поступало.