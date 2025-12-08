Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Судьба матча Металлист 1925 – Верес определится в ближайшие дни
Украина. Премьер лига
Судьба матча Металлист 1925 – Верес определится в ближайшие дни

В УПЛ клубы с официальными письмами не обращались

Судьба матча Металлист 1925 – Верес определится в ближайшие дни
Центральный стадион

Как известно, вчерашний матч 15 тура УПЛ «Металлист 1925» – «Верес» был дважды прерван в связи с исчезновением электроосвещения на условно домашней арене харьковчан в Житомире. После решения арбитра о прекращении поединка команда гостей выразила желание не доигрывать его на следующий день, а поехать домой. В таком случае жители Ровно имели основания надеяться на техническое поражение «Металлиста 1925», что в подобных случаях предусмотрено Регламентом соревнований.

Чтобы узнать, какой все же будет судьба этого матча, Sport.ua обратился в УПЛ. В руководящем органе футбольной элиты ответили, что данный вопрос будет рассматриваться Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ. Это подразделение как раз находится в процессе получения информации о житомирском поединке. После получения соответствующих документов в ближайшие дни и будет определяться судьба матча «Металлист 1925» – «Верес».

Как сообщили в УПЛ, на данный момент официальных писем от клубов в адрес этой организации пока не поступало.

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHTAMPAK STAMAKSY
Лише технарик і ніяк інакше А в четвер нас порадує Хамрун Спартанс
Ответить
+1
Dynamic
Тобто ще нічого не вирішено Вся надія що КДК все ж впарить хорькам технарь
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
А що, УАФ багатенький.Хай організовує догравання й повторно заплатить суддям,організаторам,органам безпеки,телетрансляторам,тим ,хто здасть квитки,іншому стадіону(де освітлення добре обслуговувається)і т.д. й т.п.
Ответить
0
NK VERES RIVNE
Рівняни заслужили на 3 залікові пункти
Ответить
0
al1961
Доля очок повинна вирішуватись на полі, а не в кабінетах чиновників
Ответить
-2
