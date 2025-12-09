Турнирная таблица АПЛ. Отрыв Арсенала от Ман Сити сократился до двух очков

В Английской Премьер-лиге проведено 15 туров, и изменилась турнирная таблица.

15-й тур состоялся 6–8 декабря 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.

В центральном матче тура Астон Вилла нанесла поражение Арсеналу (2:1)

Манчестер Сити разгромил Сандерленд (3:0) и сократил отставание от канониров до двух очков.

В заключительном матче тура, вынесенном на понедельник, МЮ в гостях взял верх на Вулвз (4:1).

Топ-10 АПЛ: Арсенал (33 пункта), Манчестер Сити (31), Астон Вилла (30), Кристал Пэлас (26), Челси, МЮ (по 25), Эвертон (24), Брайтон, Сандерленд, Ливерпуль (по 23).

Аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 2 очка после 15 туров. Также в опасной зоне: Вест Хэм (13), Бернли (10).

АПЛ. 15-й тур

06.12. 14:30 Астон Вилла – Арсенал – 2:1

06.12. 17:00 Борнмут – Челси – 0:0

06.12. 17:00 Эвертон – Ноттингем – 3:0

06.12. 17:00 Манчестер Сити – Сандерленд – 3:0

06.12. 17:00 Ньюкасл – Бернли – 2:1

06.12. 17:00 Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0

06.12. 19:30 Лидс – Ливерпуль – 3:3

07.12. 16:00 Брайтон – Вест Хэм – 1:1

07.12. 18:30 Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:2

08.12. 22:00 Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:4

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 15 10 3 2 28 - 9 13.12.25 22:00 Арсенал - Вулверхэмптон 06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм 08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал 33 2 Манчестер Сити 15 10 1 4 35 - 16 14.12.25 16:00 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити 09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль 31 3 Астон Вилла 15 9 3 3 22 - 15 14.12.25 16:00 Вест Хэм - Астон Вилла 06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла 30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла 09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут 30 4 Кристал Пэлас 15 7 5 3 20 - 12 14.12.25 16:00 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас 09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон 26 5 Челси 15 7 4 4 25 - 15 13.12.25 17:00 Челси - Эвертон 06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 03.12.25 Лидс 3:1 Челси 30.11.25 Челси 1:1 Арсенал 22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси 08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон 25 6 Манчестер Юнайтед 15 7 4 4 26 - 22 15.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Борнмут 08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед 24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон 08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед 25 7 Эвертон 15 7 3 5 18 - 17 13.12.25 17:00 Челси - Эвертон 06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон 29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон 08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм 24 8 Брайтон 15 6 5 4 25 - 21 13.12.25 17:00 Ливерпуль - Брайтон 07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла 30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд 09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон 23 9 Сандерленд 15 6 5 4 18 - 17 14.12.25 16:00 Сандерленд - Ньюкасл 06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд 08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал 23 10 Ливерпуль 15 7 2 6 24 - 24 13.12.25 17:00 Ливерпуль - Брайтон 06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд 30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест 09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль 23 11 Тоттенхэм 15 6 4 5 25 - 18 14.12.25 16:00 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм 08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед 22 12 Ньюкасл 15 6 4 5 21 - 19 14.12.25 16:00 Сандерленд - Ньюкасл 06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм 29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл 22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити 09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл 22 13 Борнмут 15 5 5 5 21 - 24 15.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Борнмут 06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон 29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут 22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм 09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут 20 14 Брентфорд 15 6 1 8 21 - 24 14.12.25 18:30 Брентфорд - Лидс 06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд 29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд 09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл 19 15 Фулхэм 15 5 2 8 20 - 24 13.12.25 19:30 Бёрнли - Фулхэм 07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити 29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм 22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд 08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм 17 16 Лидс 15 4 3 8 19 - 29 14.12.25 18:30 Брентфорд - Лидс 06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 03.12.25 Лидс 3:1 Челси 29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс 23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла 09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс 15 17 Ноттингем Форест 15 4 3 8 14 - 25 14.12.25 16:00 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест 30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон 22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест 09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс 15 18 Вест Хэм 15 3 4 8 17 - 29 14.12.25 16:00 Вест Хэм - Астон Вилла 07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм 30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль 22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм 08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли 13 19 Бёрнли 15 3 1 11 16 - 30 13.12.25 19:30 Бёрнли - Фулхэм 06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас 29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли 22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси 08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли 10 20 Вулверхэмптон 15 0 2 13 8 - 33 13.12.25 22:00 Арсенал - Вулверхэмптон 08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест 30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон 22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас 08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон 2 Полная таблица

