Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
09 декабря 2025, 06:31 |
443
0

Турнирная таблица АПЛ. Отрыв Арсенала от Ман Сити сократился до двух очков

Астон Вилла нанесла поражение Арсеналу, а Ман Сити разгромил Сандерленд

Турнирная таблица АПЛ. Отрыв Арсенала от Ман Сити сократился до двух очков
АПЛ. Манчестер Сити

В Английской Премьер-лиге проведено 15 туров, и изменилась турнирная таблица.

15-й тур состоялся 6–8 декабря 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В центральном матче тура Астон Вилла нанесла поражение Арсеналу (2:1)

Манчестер Сити разгромил Сандерленд (3:0) и сократил отставание от канониров до двух очков.

В заключительном матче тура, вынесенном на понедельник, МЮ в гостях взял верх на Вулвз (4:1).

Топ-10 АПЛ: Арсенал (33 пункта), Манчестер Сити (31), Астон Вилла (30), Кристал Пэлас (26), Челси, МЮ (по 25), Эвертон (24), Брайтон, Сандерленд, Ливерпуль (по 23).

Аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 2 очка после 15 туров. Также в опасной зоне: Вест Хэм (13), Бернли (10).

АПЛ. 15-й тур

  • 06.12. 14:30 Астон Вилла – Арсенал – 2:1
  • 06.12. 17:00 Борнмут – Челси – 0:0
  • 06.12. 17:00 Эвертон – Ноттингем – 3:0
  • 06.12. 17:00 Манчестер Сити – Сандерленд – 3:0
  • 06.12. 17:00 Ньюкасл – Бернли – 2:1
  • 06.12. 17:00 Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0
  • 06.12. 19:30 Лидс – Ливерпуль – 3:3
  • 07.12. 16:00 Брайтон – Вест Хэм – 1:1
  • 07.12. 18:30 Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:2
  • 08.12. 22:00 Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:4

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 15 10 3 2 28 - 9 13.12.25 22:00 Арсенал - Вулверхэмптон06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд30.11.25 Челси 1:1 Арсенал23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал 33
2 Манчестер Сити 15 10 1 4 35 - 16 14.12.25 16:00 Кристал Пэлас - Манчестер Сити06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль 31
3 Астон Вилла 15 9 3 3 22 - 15 14.12.25 16:00 Вест Хэм - Астон Вилла06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут 30
4 Кристал Пэлас 15 7 5 3 20 - 12 14.12.25 16:00 Кристал Пэлас - Манчестер Сити07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон 26
5 Челси 15 7 4 4 25 - 15 13.12.25 17:00 Челси - Эвертон06.12.25 Борнмут 0:0 Челси03.12.25 Лидс 3:1 Челси30.11.25 Челси 1:1 Арсенал22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон 25
6 Манчестер Юнайтед 15 7 4 4 26 - 22 15.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Борнмут08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед 25
7 Эвертон 15 7 3 5 18 - 17 13.12.25 17:00 Челси - Эвертон06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм 24
8 Брайтон 15 6 5 4 25 - 21 13.12.25 17:00 Ливерпуль - Брайтон07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм03.12.25 Брайтон 3:4 Астон Вилла30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон 23
9 Сандерленд 15 6 5 4 18 - 17 14.12.25 16:00 Сандерленд - Ньюкасл06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал 23
10 Ливерпуль 15 7 2 6 24 - 24 13.12.25 17:00 Ливерпуль - Брайтон06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Ливерпуль 1:1 Сандерленд30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль 23
11 Тоттенхэм 15 6 4 5 25 - 18 14.12.25 16:00 Ноттингем Форест - Тоттенхэм06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед 22
12 Ньюкасл 15 6 4 5 21 - 19 14.12.25 16:00 Сандерленд - Ньюкасл06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли02.12.25 Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл 22
13 Борнмут 15 5 5 5 21 - 24 15.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Борнмут06.12.25 Борнмут 0:0 Челси02.12.25 Борнмут 0:1 Эвертон29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут 20
14 Брентфорд 15 6 1 8 21 - 24 14.12.25 18:30 Брентфорд - Лидс06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд03.12.25 Арсенал 2:0 Брентфорд29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл 19
15 Фулхэм 15 5 2 8 20 - 24 13.12.25 19:30 Бёрнли - Фулхэм07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас02.12.25 Фулхэм 4:5 Манчестер Сити29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм 17
16 Лидс 15 4 3 8 19 - 29 14.12.25 18:30 Брентфорд - Лидс06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль03.12.25 Лидс 3:1 Челси29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс 15
17 Ноттингем Форест 15 4 3 8 14 - 25 14.12.25 16:00 Ноттингем Форест - Тоттенхэм06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс 15
18 Вест Хэм 15 3 4 8 17 - 29 14.12.25 16:00 Вест Хэм - Астон Вилла07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм04.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли 13
19 Бёрнли 15 3 1 11 16 - 30 13.12.25 19:30 Бёрнли - Фулхэм06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли03.12.25 Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли 10
20 Вулверхэмптон 15 0 2 13 8 - 33 13.12.25 22:00 Арсенал - Вулверхэмптон08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед03.12.25 Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон 2
Полная таблица

Инфографика

По теме:
Одноклубник для Довбика. Рома может подписать полузащитника сборной Украины
Звезда Челси не сыграет против Аталанты: Мареска все объяснил
Тренер Интера прокомментировал отсутствие Салаха перед матчем ЛЧ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
