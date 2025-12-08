Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дьяволы загнали волков. Ман Юнайтед разгромил Вулвз и вошел в топ-6 АПЛ
08 декабря 2025, 23:59 | Обновлено 09 декабря 2025, 00:05
Дьяволы загнали волков. Ман Юнайтед разгромил Вулвз и вошел в топ-6 АПЛ

Дубль оформил Бруну Фернандеш, по голу забили Бриан Мбемо и Мэйсон Маунт

Дьяволы загнали волков. Ман Юнайтед разгромил Вулвз и вошел в топ-6 АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Ввечері 8 грудня у матчі 15-го туру АПЛ «Манчестер Юнайтед» здобув впевнену виїзну перемогу над «Вулверхемптоном» з рахунком 4:1

Червоні Дияволи мали велику перевагу над аутсайдером АПЛ у володінні м’ячем та створенні моментів.

Гості відкрили рахунок на 25-й хвилині, відзначився Бруну Фернандеш. Вовки відповіли на 45+2 хвилині, коли Жан-Рікнер Бельгард встановив нічийний рахунок перед перервою (1:1).

Другий тайм почався з тотального тиску МЮ. На 51-й хвилині Бріан Мбемо вивів гостей уперед після пасу Діогу Далота, на 63-й хвилині Мейсон Маунт збільшив перевагу МЮ, використавши асист Бруну Фернандеша. Під завершення матчу Бруну Фернандеш оформив дубль, реалізувавши пенальті довівши рахунок до рохгромного (4:1).

Таким чином, Ман Юнайтед розгромив Вулвз (4:1) та увійшов у топ-6 АПЛ (25 очок). А от Вулвз проводять провальний сезон, маючи лише 2 бали (останнє 20-те місце).

Топ-10 АПЛ: Арсенал (33 пункти), Манчестер Сіті (31), Астон Вілла (30), Крістал Пелес (26), Челсі, МЮ (по 25), Евертон (24), Брайтон, Сандерленд, Ліверпуль (по 23),

АПЛ. 15-й тур. 8 грудня 2025

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед – 1:4

Голи: Бельгард, 45+2 – Бруну Фернандеш, 25, 82 (пен), Мбемо, 51, Маунт, 63

Фотогалерея

Николай Степанов
