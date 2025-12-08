Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
08.12.2025 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 декабря 2025, 04:07 | Обновлено 08 декабря 2025, 04:08
2
0

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 декабря в 22:00 матч чемпионата Англии

08 декабря 2025, 04:07 | Обновлено 08 декабря 2025, 04:08
2
0
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 5 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Нападающий Челси травмировался и выбыл на срок до восьми недель
Кого поддерживает руководство Ливерпуля в конфликте Салаха и Слота?
Эхо конфликта. Ливерпуль принял сенсационное решение по поводу Салаха
Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
Бокс | 07 декабря 2025, 07:22 0
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика

Организация считает боксера одним из лучших в истории

Зидан сделал выбор между Реалом и сборной Франции
Футбол | 08 декабря 2025, 03:02 0
Зидан сделал выбор между Реалом и сборной Франции
Зидан сделал выбор между Реалом и сборной Франции

Легендарный футболист все-таки решил возглавить национальную сборную

Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Футбол | 07.12.2025, 08:31
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Футбол | 07.12.2025, 06:23
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Матч с желто-красным оттенком. Рух во Львове обыграл Полесье
Футбол | 07.12.2025, 20:02
Матч с желто-красным оттенком. Рух во Львове обыграл Полесье
Матч с желто-красным оттенком. Рух во Львове обыграл Полесье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 87
Футбол
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
06.12.2025, 06:23 1
Другие виды
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
06.12.2025, 07:22 8
Футбол
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
06.12.2025, 04:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем