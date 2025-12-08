В понедельник, 5 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.