Вулверхэмптон – Ман Юнайтед – 1:4. Дьявольское зрелище. Видео голов, обзор

Вечером 8 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» одержал уверенную выездную победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 4:1.

Голы у Красных Дьяволов забили Бруну Фернандеш (дубль), Бриан Мбемо, Мэйсон Маунт. У волков отличился Жан-Рикнер Бельгард.

Манн Юнайтед разгромил Вулвз (4:1) и вошел в топ-6 АПЛ (25 очков). Вулвз имеют только 2 балла (последнее 20 место).

АПЛ. 15-й тур. 8 декабря 2025

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:4

Голы: Бельгард, 45+2 – Бруну Фернандеш, 25, 82 (пен), Мбемо, 51, Маунт, 63

Видео голов и обзор матча