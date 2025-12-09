Вулверхэмптон – Ман Юнайтед – 1:4. Дьявольское зрелище. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ
Вечером 8 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» одержал уверенную выездную победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 4:1.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Голы у Красных Дьяволов забили Бруну Фернандеш (дубль), Бриан Мбемо, Мэйсон Маунт. У волков отличился Жан-Рикнер Бельгард.
Манн Юнайтед разгромил Вулвз (4:1) и вошел в топ-6 АПЛ (25 очков). Вулвз имеют только 2 балла (последнее 20 место).
АПЛ. 15-й тур. 8 декабря 2025
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:4
Голы: Бельгард, 45+2 – Бруну Фернандеш, 25, 82 (пен), Мбемо, 51, Маунт, 63
Видео голов и обзор матча
События матча
