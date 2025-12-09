Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон – Ман Юнайтед – 1:4. Дьявольское зрелище. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
08.12.2025 22:00 – FT 1 : 4
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 декабря 2025, 05:49 | Обновлено 09 декабря 2025, 05:51
191
0

Вулверхэмптон – Ман Юнайтед – 1:4. Дьявольское зрелище. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ

09 декабря 2025, 05:49 | Обновлено 09 декабря 2025, 05:51
191
0
Вулверхэмптон – Ман Юнайтед – 1:4. Дьявольское зрелище. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» одержал уверенную выездную победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 4:1.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Голы у Красных Дьяволов забили Бруну Фернандеш (дубль), Бриан Мбемо, Мэйсон Маунт. У волков отличился Жан-Рикнер Бельгард.

Манн Юнайтед разгромил Вулвз (4:1) и вошел в топ-6 АПЛ (25 очков). Вулвз имеют только 2 балла (последнее 20 место).

АПЛ. 15-й тур. 8 декабря 2025

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:4

Голы: Бельгард, 45+2 – Бруну Фернандеш, 25, 82 (пен), Мбемо, 51, Маунт, 63

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед), асcист Диогу Далот.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Жанрикне Беллегард (Вулверхэмптон), асcист Давид Вольфе.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед), асcист Матеус Кунья.
По теме:
Турнирная таблица АПЛ. Отрыв Арсенала от Ман Сити сократился до двух очков
Аморим раскрыл, что сказал игрокам в перерыве для победы над Вулвз
Легенда Ливерпуля разнес Салаха за его поведение и заявления о клубе
Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Бруну Фернандеш чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Бриан Мбемо Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Слова Киву и Слота перед матчем Интер – Ливерпуль в Лиге чемпионов
Футбол | 09 декабря 2025, 02:05 0
ВИДЕО. Слова Киву и Слота перед матчем Интер – Ливерпуль в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Слова Киву и Слота перед матчем Интер – Ливерпуль в Лиге чемпионов

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Другие виды | 08 декабря 2025, 06:47 0
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca

В решающем матче сборная Польши переиграла команду Мексики со счетом 3:1

ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Футбол | 08.12.2025, 08:12
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Невероятный камбэк Милана! Россонери вышли в лидеры Серии А
Футбол | 08.12.2025, 23:46
Невероятный камбэк Милана! Россонери вышли в лидеры Серии А
Невероятный камбэк Милана! Россонери вышли в лидеры Серии А
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Футбол | 08.12.2025, 10:04
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
07.12.2025, 02:12 11
Другие виды
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
08.12.2025, 19:50 15
Хоккей
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 12
Авто/мото
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 33
Футбол
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 5
Футбол
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем