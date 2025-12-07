В понедельник, 8 декабря, состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Юнайтед». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Вулверхэмптон

Текущий сезон проходит для команды просто ужасно. За 14 туров Премьер-лиги «волкам» удалось набрать лишь 2 зачетных балла благодаря ничейным результатам против «Тоттенгема» и «Брайтона». Поэтому клуб находится на последней, 20-й строчке турнирной таблицы. От безопасной зоны его отделяет уже 12 очков.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от лондонского «Челси».

Манчестер Юнайтед

Не слишком уверенные выступления демонстрируют коллектив в текущем сезоне. За 14 туров Премьер-лиги команде удалось набрать 22 очка, позволяющих занимать 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата на данный момент. Хотя команда имеет игру в запасе, а расстояние от топ-5 составляет всего 2 очка.

Из Кубка английской лиги клуб вылетел еще на стадии 1/32 финала от второго «Гримсби».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «МЮ». На счету клуба 3 победы, в остальных 2-х матчах выигрыш завоевал «Вулверхэмптон».

Интересные факты

После 14 игр Премьер-лиги «Вулверхэмптон» имел 29 пропущенных голов – самый плохой результат среди всех команд.

«МЮ» не проигрывает на выезде уже 4 матча подряд.

Ни в одном из последних 5-х поединков «Вулверхэмптон» не смог отличиться забитым голом.

Прогноз

Я поставлю на победу МЮ с коэффициентом 1.7.