Шесть скандальных факторов, которые могут омрачить проведение ЧМ-2026

Летом следующего года на полях США, Канады и Мексики состоится 23-й по счету розыгрыш чемпионата мира по футболу ФИФА. Этот турнир станет наиболее масштабным в истории, так как впервые на мировом первенстве сыграют аж 48 национальных сборных, что на 16 больше, нежели на предыдущем турнире в Катаре.

Впрочем, уже сейчас эксперты и аналитики выделяют ряд скандальных факторов, которые могут серьезно омрачить проведение ЧМ-2026, и о них мы предлагаем поговорить детальнее прямо сейчас…

Экстремальная жара

Климатический фактор является одним из наиболее очевидных и обсуждаемых в аспекте проблем, с которыми может столкнуться финальная часть ЧМ-2026. Дело в том, что в 2025-м на полях США проходила своего рода «репетиция» мундиаля – клубный чемпионат мира по футболу, – которая обнажила масштаб негативных погодных факторов, которые способны непосредственным образом влиять на проведение матчей. В частности, зрители КЧМ-2025 прекрасно помнят как жара и последовавшие за нею экстремальные грозы приводили к приостановке отдельных поединков на срок до двух часов, делая просмотр игр турнира мучительно некомфортными.

По оценкам Football for Future и Common Goal, 14 из 16 стадионов в США, Канаде и Мексике в следующем году окажутся в зоне климатического риска по трем основным критериям: экстремальная жара, проливной дождь и наводнения. И, говоря откровенно, вряд ли 2026 год чем-то будет всерьез отличаться от нынешнего, если принимать в расчет климатический фактор.

Уже сейчас ФИФА и организаторы продумали концепцию использования распылителей влаги, охлаждающих станций и больших затененных зон для болельщиков, однако не менее актуальным является предложение экспертов перенести, по крайней мере ряд поединков, на ранее утро, чтобы избежать самого жаркого времени суток и, как следствие, вероятных штормов. Пока организация Джанни Инфантино еще думает над этим, но любые значительные временные задержки, как было на КЧМ-2025, не говоря уже о переносах матчей, создадут очень серьезную логистическую проблему для болельщиков и организаторов, и пока непонятно, как могут сказаться на чисто спортивном факторе, особенно, если какие-то игры обязательно нужно будет проводить параллельно (как делается, например, в последнем туре группового этапа соревнования), чтобы исключить преимущество для кого бы то ни было.

Getty Images/Global Images Ukraine. Минувшим летом на КЧМ в США было очень жарко

Непредсказуемая логистика

Подавляющее большинство крупных спортивных арен в Северной Америки (здесь вынесем Мексику за скобки, но и матчей в этой стране, если брать процент от их общего количества, будет проведено не так много) имеют нечто общее: они огромны и территориально располагаются за чертами или на окраинах населенных пунктов, будучи окруженными невероятным количеством парковочных мест. Это сделано для того, чтобы болельщики, практически каждый из которых имеет собственный автомобиль, могли не создавать транспортных проблем внутри мегаполисов для другой части его населения, а также имели возможность спокойно припарковаться и дойти пешком до своего посадочного места на арене.

Однако давайте не будем забывать, что на ЧМ-2026 ожидается прибытие большого числа фанатов из других стран. Логично, что подавляющее большинство из них будет без автомобилей, в том числе арендованных, из-за чего вопрос логистики встает чрезвычайно остро. Проведение КЧМ-2025 уже вскрыло проблему, так как проявилась нехватка автобусов и это привело к незапланированным дополнительным расходам для части болельщиков.

Очевидно, что нечто подобное теперь ожидается и на ЧМ-2026. Города-организаторы, безусловно, пытаются внедрить новые прямые автобусные маршруты и создать услуги, доступные только для владельцев билетов на матчи мундиаля, но несмотря на это, ожидаются огромные очереди людей, желающих добраться на общественном транспорте или арендованных авто до стадионов.

Цены на билеты

Чемпионат мира-2026 станет первым, на котором будет использоваться система динамического ценообразования на билеты. И уже сейчас понятно, что это мировое первенство будет самым дорогим для болельщиков среди всех предыдущих.

Официальные цены на матчи групповой стадии ЧМ-2026 стартуют от 60 долларов, но многие болельщики уже успели отметить, что процент билетов самой низкой ценовой категории просто мизерный. Поэтому многим, очевидно, придется обращаться к людям, занимающимся перепродажей «тиккетов», которые постараются максимально нажиться на интересе к турниру и ценовой политике ФИФА. Прямо сейчас самый дешевый билет, доступный на сайтах перепродажи, на матч-открытие ЧМ-2026 обойдется покупателю в 816 долларов, что не так уж и дешево даже для самих американцев, не говоря уже о гостях из других, менее экономически развитых, стран.

Запреты на въезд в страну

Что правда, прямо сейчас ситуация выглядит таким образом, что отнюдь не для всех болельщиков, которые захотят посетить поединки ЧМ-2026 проблема дорогих билетов окажется одной из наиболее значимых. Некоторым из них вообще не удастся приехать в США, даже несмотря на то, что еще в августе президент ФИФА Джанни Инфантино, общаясь с африканскими журналистами, особо подчеркивал – мундиаль 2026 года является турниром для всех и все желающие смогут его посетить.

Все дело в том, что в июне нынешнего года президент США Дональд Трамп ввел запрет на въезд в страну гражданам 12 государств. Из них два – Гаити и Иран – получили на ЧМ-2026 представительство в виде своих национальных сборных. И если для членов самих этих команд, а также сопровождающего их технического персонала, как ожидается, будут сделаны исключения, то вести речь о чем-то подобном для простых граждан этих государств не приходится. По крайней мере, власти США пока не изъявляли никакой готовности сделать исключения из запрета хотя бы на срок проведения на их территории финальной части мундиаля-2026.

«Ваш билет не является визой. Он не гарантирует въезд в США», – подчеркивал в недавнем своем комментарии госсекретарь США Марко Рубио. «Это гарантирует вам лишь ускоренную запись на прием. Вам все равно придется пройти ту же проверку. Мы проведем ту же проверку, что и для любого другого человека. Единственное отличие здесь – мы поднимаем вверх владельцев билетов в порядке очереди».

Подобное крайне плохо вяжется со словами Инфантино об открытости ЧМ-2026 для всех желающих, да еще и учитывая тот факт, что президент ФИФА всегда и везде расхваливает Дональда Трампа и его политику, но… Такие уж реалии современности.

Getty Images/Global Images Ukraine

Права человека

«Чемпионат мира 2026 года станет первым, где критерии прав человека будут учтены в процессе подачи заявок», – заявила на днях в Вашингтоне Андреа Флоренс, исполнительный директор Sport & Rights Alliance. «Однако ухудшение ситуации с правами человека в Соединенных Штатах поставило эти обязательства под угрозу».

Рост числа нападений на иммигрантов в США, риторика президента Трампа и использование им Национальной гвардии для преследования и задержания иммигрантов по всей стране вызывают серьезные вопросы относительно пригодности этой страны для проведения турнира и организации безопасности всех посетителей матчей ЧМ-2026.

Решение ФИФА отменить антирасистские и антидискриминационные сообщения на КЧМ-2025, которым организация пыталась угодить нынешнем администрации в США, по мнению правозащитников, также стало шагом назад и предполагает – пусть даже и непреднамеренно – что проблема уже не является настолько серьезной как ранее. Однако вряд ли это так и вряд ли подобное приемлемо для организации, которая претендует на то, чтобы равноудалено представлять интересы всех.

Города-хозяева

Ранее ФИФА подтвердила, что Трампу будет разрешено перенести место проведения некоторых матчей чемпионата мира, если у него возникнут опасения по поводу вопросов безопасности.

Ожидается, что поединки ЧМ-2026 в США примут Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл, однако ранее Дональд Трамп давал понять, что может «перенести» игры, если какой-либо из принимающих городов будет признан «небезопасным» на фоне сохраняющейся политической напряженности в стране.

«Сиэтл и Сан-Франциско управляются левыми экстремистами, которые не знают, что делают. Мы позаботимся о том, чтобы матчи могли пройти в безопасных условиях. Если мы сочтем, что какой-то город может быть хоть немного опасным для проведения ЧМ, мы перенесем матчи в другое место. Если я решу, что где-то опасно, мы перенесем матчи в другой город. Мы не позволим проводить поединки в опасных условиях. Немного скорректируем даты. Но надеюсь, что все пройдет хорошо и нам не придется переносить матчи».

Здесь важно отмечать, что города, которым Трамп угрожает лишением права провести матчи финальной части ЧМ-2026, находятся под контролем демократов, в то время как действующий президент США – республиканец, а потому предстоящий мундиаль может превратиться в одну из площадок для политических игрищ, особенно на фоне выборов в Сенат и Палату представителей, которые запланированы в стране на 3 ноября.

Как бы там ни было, однако потенциальный перенос матчей в другой город станет настоящим логистическим кошмаром как для организаторов, так и для болельщиков.