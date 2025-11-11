От футбола для всех к футболу для богатых. Цены на матчи ЧМ-2026 шокируют

С 11 июня по 19 июля 2026 года на полях США, Мексики и Канады состоится розыгрыш финальной части 23-го чемпионата мира по футболу, который проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). К настоящему моменту известны уже 28 национальных команд, забронировавших право сыграть на турнире, а судьба остальных 20 путевок должна определиться в ближайшие месяцы.

Впрочем, еще до того момента, как станут известны абсолютно все участники ЧМ-2026 в североамериканской и европейской прессе с уверенностью пишут о том, что предстоящий мундиаль станет самым прибыльным для ФИФА. Звучат даже такие оценки, что именно этот турнир станет своего рода окончательным водоразделом между футболом для всех и футболом для богатых. Да-да, ЧМ-2026 еще до своего начала уже прославился тем, что попасть на него смогут только те болельщики, чье благосостояние точно превышает средние показатели.

Интересно, что по сообщениям из США, цены на чемпионат мира-2026 окажутся близкими к тем, которые выставляют организаторы Супербоула – финальной игры сезона за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ), на которую в нынешнем году можно было попасть за 4,75-18 тысяч долларов.

Вот лишь некоторые цифры: билет на наименее рейтинговые поединки групповой стадии, которые состоятся на полях США, будет стоить порядка 400 долларов. А вот на финал, розыгрыш которого состоится на «Метлайф-стэдиум» в штате Нью-Джерси, можно будет попасть минимум за 2030 долларов при средней цене в 6000 долларов и с ценником около 15000 долларов за так называемые пакеты гостеприимства. Это уже сейчас, за восемь месяцев до поединка, делает финал ЧМ-2026 самым прибыльным поединком в истории мирового футбола, учитывая вместимость «Метлайф-стэдиум» (82,5 тысячи зрителей).

Эксперты отмечают, что в целом стремительный рост цен на билеты в рамках финальной части ЧМ-2026 по футболу был ожидаем, особенно после того, как ФИФА объявила о переходе на систему «динамического ценообразования». Иными словами, в Международной федерации открыли двери для экономического принципа, когда цена корректируется в зависимости от спроса в конкретный момент времени и без какой-либо защиты прав потребителей.

Подобная модель уже была апробирована во время проведения матчей клубного чемпионата мира в нынешнем году, однако тогда экономический эффект оказался обратным: привлекательность для зрителей подавляющего большинства матчей турнира была настолько низкой, что вместо повышенного спроса и возможности спекулировать на этом фоне ценами организаторам пришлось терпеть унижение в виде полупустых, а то и пустых стадионов.

Однако традиционный чемпионат мира по футболу, участие в котором принимают национальные сборные – это совсем другая история. Такой турнир давно завоевал расположение и любовь болельщиков во всех регионах земного шара и на его финальную часть с удовольствием съезжаются почитатели всех команд-участниц, а также те фанаты, материальное положение которых позволяет посетить поединки других сборных, которым они симпатизируют.

Безусловно, сложностей в следующем году добавит тот факт, что чемпионат мира будут принимать аж три страны. Кроме того, он будет проходить в сложной геополитической обстановке, особенно для болельщиков из развивающихся стран, которые ныне в большинстве своем не имеют расположения у топ-политиков США. Однако, несмотря на все это, ожидается большой зрительский интерес и миграция, так как ЧМ-2026, очевидно, станет последним, участие в котором примут легендарные аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду.

Стоит отмечать, что пока речь идет о прогнозных показателях цен на билеты. Они основаны на предварительных оценках, которые просчитаны на основе недавних опубликованных ФИФА цен на билеты для фанатов, ставших победителями лотереи предварительной продажи билетов. Но уже сейчас ясно одно: на ЧМ-2026 билеты будут стоить заметно дороже, чем на ЧМ-2022, даже с поправкой на инфляцию. Аналитики отмечают, что на Евро-2024 или на ЧМ-2022 билеты на матчи групповой стадии в среднем обходились болельщикам от 30 до 200 долларов, что в разы дешевле, нежели ФИФА рассчитывает выставить для ЧМ-2026. Даже на финал в Дохе три года назад можно было попасть за 200-1600 долларов, но для возможности посетить «Метлайф-стэдиум» 19 июля следующего года этого точно будет недостаточно.

Вероятнее всего, дуэт президента США Дональда Трампа и президента ФИФА Джанни Инфантино решился пойти ва-банк, чтобы сделать ЧМ-2026 действительно наиболее знаковым и финансово выгодным в истории. Другой вопрос, что такой футбол уже окончательно оторвется от принципов объединения вокруг себя фанатов всех социальных групп, сделав своими настоящими «друзьями» только тех болельщиков, у которых есть деньги. И деньги немалые, даже по меркам экономически развитых стран…