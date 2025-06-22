Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство

С 14 июня по 13 июля на полях США проходит розыгрыш 21-го клубного чемпионата мира (КЧМ) ФИФА. Впервые участие в этом соревновании принимают аж 32 команды, представляющие все шесть существующих в мировом футболе конфедераций.

Еще до начала этого турнира в прессе и экспертной среде активно обсуждались многочисленные абсурдные ситуации, которые все мы теперь имеем возможность наблюдать на КЧМ-2025. Речь и о полупустых трибунах на стадионах, и о большом количестве (по крайней мере, на стадии группового турнира) откровенно проходных матчей, интерес к которым априори не может быть высоким (вряд ли большой ажиотаж среди телезрителей вызвал погром, который Бавария учинила новозеландскому Окленд Сити – 10:0), и об абсолютно несбалансированном с календарями остальных футбольных событий периоде проведения этого турнира.

Да, организаторы пытались создать из клубного чемпионата мира такой себе аналог традиционного чемпионата мира по футболу, участие в котором принимают национальные сборные, но… То ли у президента ФИФА Джанни Инфантино и его соратников не хватило времени, чтобы все просчитать и продумать идеально, то ли же они банально не проявили необходимой смекалки, так как разница между КЧМ и ЧМ как минимум в одном важном нюансе очень и очень существенная.

Речь, безусловно, о переходах футболистов из одного клуба в другой. На КЧМ-2025 клубы-участники оформляли такие же заявки по своим футболистам, как это делают национальные ассоциации для традиционного ЧМ. Однако в случае со сборными априори не могут возникать ситуации с переходами какого-то из футболистов из одной национальной команды в другую прямо по ходу проведения чемпионата мира. На КЧМ такие истории более чем возможны – пример Лероя Сане из Баварии является ярким тому подтверждением.

Еще перед официальным началом КЧМ-2025 29-летний вингер Баварии Лерой Сане слетал в Стамбул, где подписал контракт с местным Галатасараем, в который вскоре перейдет на правах свободного агента. Контракт Сане с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня, а уже с 1 июля юридически Лерой будет являться футболистом действующего чемпиона Турции.

Казалось бы, вполне обычная ситуация, когда один игрок заранее договаривается о переходе в другой клуб, чтобы не терять время после истечения контракта на поиски нового места работы, но только не в случае с КЧМ-2025. Дело в том, что Сане был заявлен Баварией для участия в турнире в США, однако, если мюнхенский гранд будет успешно проходить плей-офф и доберется как минимум до стадии четвертьфинала (что более чем реально, учитывая силу немецкой команды), то далее рассчитывать на Лероя он уже не сможет, потому как футболист юридически с 1 июля станет представителем другого клуба.

Если вам показалось, что это какие-то неправильные авторские трактования, или вам просто резанули все эти нестыковки, то для лучшего понимания картины приведем официальном заявление Баварии, в котором четко оговаривается дальнейшая судьба Лероя Сане и продолжительность его пребывания в заявке мюнхенского клуба на КЧМ-2025.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

«Сане находится в составе Баварии до 30 июня, то есть на первые три групповых матча клубного чемпионата мира (против Окленд Сити 15 июня, против Бока Хуниорс 21 июня и против Бенфики 24 июня) и на потенциальный поединок 1/8 финала, если команда Компани пройдет квалификацию в плей-офф. И на этом все, потому что с 1 июля он фактически станет игроком Галатасарая», – значится в заявлении мюнхенцев.

Это тот парадокс, который вскрылся благодаря датам, установленным ФИФА для проведения клубного чемпионата мира, которые не имеют четкого согласования со сроками работы летнего трансферного окна. Спортивный директор Баварии Макс Эберль открыто заявил, что его клуб ничего не мог предпринять в этом случае: «Если игрок получает предложение и принимает его, это совершенно нормально, это абсолютно законно. Совместное решение оставаться вместе на групповые матчи и на возможную игру 1/8 финала клубного чемпионата мира показывает, что между нами и Сане нет никаких обид».

На самом же деле, проблема заключается вовсе не в каких-то мифических проблемах в отношениях между Сане и Баварией, акцент на чем предпочел сделать 51-летний топ-менеджер немецкого гранда, а на логистическо-временной абсурдности КЧМ, решающие стадии которого приходятся на период, когда контракты ряда игроков уже истекут, а ведь подписаны эти соглашения были и три, и четыре, и пять лет назад, когда предусмотреть подобного не было никакой возможности. Именно поэтому теперь Бавария – один из самых структурированных клубов мира, где всегда и все делается с максимальной степенью прагматизма и продуманности – оказалась вынуждена согласиться на абсурдный компромисс, при котором один из ее футболистов начнет турнир, но, скорее всего, не сможет его закончить в рядах команды.

Более того, случай с Сане еще более-менее щадящий и цивилизованный. Некоторые другие кейсы мирового футбола показывают, что КЧМ спутал карты всем… Например, Кевин Де Брюйне не был заявлен Манчестер Сити на турнир в США, хотя его контракт с «горожанами» также действителен до 30 июня, только потому, что уже согласовал переход в Наполи с 1 июля. Англичане и сам бельгиец решили, что выжимать все соки из сотрудничества не имеет ни малейшего смысла, так как это рискованно как для клуба (получить немотивированного игрока), так и для самого исполнителя (риск травмы на КЧМ-2025 мог бы поставить под сомнение старт нового этапа карьеры Де Брюйне в Наполи).

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич покинет Реал после завершения КЧМ

С другой стороны, мы имеем и еще один кейс, добавляющий абсурдности разнообразия вариантов, которые можно увидеть на этом КЧМ по решению озвученной проблемы. Президент Реала Флорентино Перес после опыта с пандемией Covid-19 в 2020 году, когда финал Лиги чемпионов вынужденно проводился в августе, включал в новые контракты своих футболистов специальный пункт, согласно которому «трудовые отношения распространяются на все официальные соревнования, даже те, которые заканчиваются вне сезона, то есть после 30 июня». Именно поэтому, что в нашем случае является важным примером, – 39-летний хорват Лука Модрич начал и совершенно точно закончит розыгрыш КЧМ-2025 в качестве игрока Реала, и лишь по окончании турнира в США для «бланкос» он окажется свободным от каких-либо договорных ограничений, хотя уже сейчас известно, что многолетний капитан мадридцев покинет клуб.

Да, кто-то скажет, что в Манчестер Сити и в Реале нашли более разумные решения относительно игроков, чьи контракты истекают в период проведения КЧМ-2025, и которые не продолжат выступать в своих нынешних командах в дальнейшем, но… В целом это не прокол Баварии, что она вынуждена была поступать с Сане именно таким образом (регистрировать, но без возможности, чтобы футболист добыл в клубе до даты потенциального участия в финале). Это – чистой воды очередная недоработка функционеров ФИФА, которые имели все правовые и юридические механизмы, чтобы заблаговременно помочь клубам-участникам КЧМ-2025 разрешить подобного рода ситуации. Причем не кто как сможет, а с возможностью сделать это унифицировано, что ставило бы всех в равные условия – принцип, который должен априори и изначально присутствовать во всех соревнованиях.