ВИДЕО. Мощно: как Малиновский реализовал пенальти в матче Удинезе – Дженоа
Руслан вывел грифонов вперед на 33-й минуте поединка 14-го тура Серии А
Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский реализовал пенальти в матче 14-го тура Серии А 2025/26 против Удинезе.
Малиновский переиграл голкипер и сделал счет 1:0 в пользу грифонов на 33-й минуте поединка, уверенно и мощно пробив по воротам с 11-метровой точки.
Руслан проводит 12-й поединок в текущем сезоне чемпионата Италии. Украинец оформил второй гол, в его активе также один ассист. Всего в футболке Дженоа у Малиновского тепер шесть мячей.
Удинезе и Дженоа начали противостояния 8 декабря в 19:00 по Киеву на стадионе Дачия Арена.
¡El @GenoaCFC se adelanta en Udine! Malinovskyi no falla desde los 11 metros 🎯 #UdineseGenoa 0-1 pic.twitter.com/O1ZW1ucjot— Lega Serie A (@SerieA_ES) December 8, 2025
