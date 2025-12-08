Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мощно: как Малиновский реализовал пенальти в матче Удинезе – Дженоа
Италия
08 декабря 2025, 19:42 | Обновлено 08 декабря 2025, 19:53
2098
0

ВИДЕО. Мощно: как Малиновский реализовал пенальти в матче Удинезе – Дженоа

Руслан вывел грифонов вперед на 33-й минуте поединка 14-го тура Серии А

08 декабря 2025, 19:42 | Обновлено 08 декабря 2025, 19:53
2098
0
ВИДЕО. Мощно: как Малиновский реализовал пенальти в матче Удинезе – Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский реализовал пенальти в матче 14-го тура Серии А 2025/26 против Удинезе.

Малиновский переиграл голкипер и сделал счет 1:0 в пользу грифонов на 33-й минуте поединка, уверенно и мощно пробив по воротам с 11-метровой точки.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Руслан проводит 12-й поединок в текущем сезоне чемпионата Италии. Украинец оформил второй гол, в его активе также один ассист. Всего в футболке Дженоа у Малиновского тепер шесть мячей.

Удинезе и Дженоа начали противостояния 8 декабря в 19:00 по Киеву на стадионе Дачия Арена.

❗️ ВИДЕО. Мощно: как Малиновский реализовал пенальти в матче Удинезе – Дженоа

Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Гол Малиновского. Дженоа вырвал победу у Удинезе и оторвался от зоны вылета
Мексика – Польша – 1:3. Финал ЧМ-2025 по socca. Видео голов и обзор
Руслан Малиновский забил 29-й гол в Серии А
Руслан Малиновский Дженоа Удинезе видео голов и обзор пенальти Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо покинул клуб за полгода до конца контракта
Футбол | 08 декабря 2025, 20:02 1
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо покинул клуб за полгода до конца контракта
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо покинул клуб за полгода до конца контракта

Юрий Козыренко стал свободным агентом после нескольких месяцев в «Подолье»

Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Футбол | 08 декабря 2025, 04:42 1
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо

Тренеру не нужны игроки, которые замыкаются в себе и не показывают себя на футбольном поле

Динамо оформило подписание украинского вратаря
Футбол | 08.12.2025, 07:40
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Футбол | 08.12.2025, 08:12
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Хоккей | 08.12.2025, 19:50
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
08.12.2025, 07:22 27
Футбол
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 28
Футбол
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
07.12.2025, 02:12 11
Другие виды
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
08.12.2025, 06:47
Другие виды
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 6
Футбол
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем