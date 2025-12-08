ВИДЕО. Мощно: как Малиновский реализовал пенальти в матче Удинезе – Дженоа

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский реализовал пенальти в матче 14-го тура Серии А 2025/26 против Удинезе.

Малиновский переиграл голкипер и сделал счет 1:0 в пользу грифонов на 33-й минуте поединка, уверенно и мощно пробив по воротам с 11-метровой точки.

Руслан проводит 12-й поединок в текущем сезоне чемпионата Италии. Украинец оформил второй гол, в его активе также один ассист. Всего в футболке Дженоа у Малиновского тепер шесть мячей.

Удинезе и Дженоа начали противостояния 8 декабря в 19:00 по Киеву на стадионе Дачия Арена.

Getty Images/Global Images Ukraine