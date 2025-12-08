Юрий Вернидуб определился с клубом, который будет тренировать
Известный украинский тренер возглавит «Нефтчи»
Известный украинский специалист Юрий Вернидуб возглавит «Нефтчи» – девятикратного чемпиона Азербайджана.
По информации ТаТоТаке, завтра Юрий Вернидуб будет официально представлен в качестве нового главного тренера клуба. А уже сегодня посещает календарную игру нового клуба с «Сабахом».
Контракт 59-летнего специалиста в Нефтчи будет подписан на 1,5 года. В Баку Вернидубу будут помогать Виталий Вернидуб, Дмитрий Кара-Мустафа, Валерий Михайленко и Игорь Фокин.
Ранее известный украинский тренер Юрий Вернидуб назвал лучшего коуча в Украинской Премьер-лиге. Специалист расхвалил Виталия Пономарева, который возглавляет ЛНЗ.
