Юрий Вернидуб определился с клубом, который будет тренировать

Известный украинский специалист Юрий Вернидуб возглавит «Нефтчи» – девятикратного чемпиона Азербайджана.

По информации ТаТоТаке, завтра Юрий Вернидуб будет официально представлен в качестве нового главного тренера клуба. А уже сегодня посещает календарную игру нового клуба с «Сабахом».

Контракт 59-летнего специалиста в Нефтчи будет подписан на 1,5 года. В Баку Вернидубу будут помогать Виталий Вернидуб, Дмитрий Кара-Мустафа, Валерий Михайленко и Игорь Фокин.

