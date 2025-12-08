Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 16:24 |
Юрий Вернидуб определился с клубом, который будет тренировать

Известный украинский тренер возглавит «Нефтчи»

08 декабря 2025, 16:24 |
Юрий Вернидуб определился с клубом, который будет тренировать
ФК Кривбас. Юрий Вернидуб

Известный украинский специалист Юрий Вернидуб возглавит «Нефтчи» – девятикратного чемпиона Азербайджана.

По информации ТаТоТаке, завтра Юрий Вернидуб будет официально представлен в качестве нового главного тренера клуба. А уже сегодня посещает календарную игру нового клуба с «Сабахом».

Контракт 59-летнего специалиста в Нефтчи будет подписан на 1,5 года. В Баку Вернидубу будут помогать Виталий Вернидуб, Дмитрий Кара-Мустафа, Валерий Михайленко и Игорь Фокин.

Ранее известный украинский тренер Юрий Вернидуб назвал лучшего коуча в Украинской Премьер-лиге. Специалист расхвалил Виталия Пономарева, который возглавляет ЛНЗ.

Нефтчи Баку Юрий Вернидуб назначение тренера чемпионат Азербайджана по футболу
Источник: ТаТоТаке
