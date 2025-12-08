Невероятный камбэк Милана! Россонери вышли в лидеры Серии А

В понедельник, 8 декабря, прошел матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Торино» и «Милан».

Игра прошла в Турине на стадионе «Стадио Олимпико». «Россонери» вырвали победу – 3:2.

Туринцы шокировали гостей в дебюте встречи – забили голы Никола Влашич и Дуван Сапата. Свой невероятный камбэк гости начали с гола Адриена Рабьо на 24-й минуте. На 67-й минуте Кристиан Пулишич сравнял счет, а уже через десять минут американец оформил дубль и вырвал победу для «Милана».

«Милан» вышел в лидеры Серии А, имея 31 очко. «Торино» опустился на 16-е место и имеет 14 очков.

Серия А. 14-й тур, 8 декабря.

Торино – Милан – 2:3

Голы: Влашич, 10 (п), Сапата, 17 – Рабьо, 24, Пулишич, 67, 77.

Торино: Исраэль, Коко, Марипан, Тамез, Влашич, Лазаро, Педерсен, Аслани, Анджорин (Казадеи 59), Сапата, Адамс.

Милан: Меньян, Павлович, Габбиа, Томори, Бартезаги (Пулишич 66), Салемакерс, Рабйо, Модрич, Лофтус-Чик, Леау (Риччи 31), Нкунку.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А