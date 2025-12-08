Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятный камбэк Милана! Россонери вышли в лидеры Серии А
Чемпионат Италии
Торино
08.12.2025 21:45 – FT 2 : 3
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 декабря 2025, 23:46 | Обновлено 08 декабря 2025, 23:47
292
1

Невероятный камбэк Милана! Россонери вышли в лидеры Серии А

Миланцы победили «Торино» – 3:2

08 декабря 2025, 23:46 | Обновлено 08 декабря 2025, 23:47
292
1 Comments
Невероятный камбэк Милана! Россонери вышли в лидеры Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Торино – Милан

В понедельник, 8 декабря, прошел матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Торино» и «Милан».

Игра прошла в Турине на стадионе «Стадио Олимпико». «Россонери» вырвали победу – 3:2.

Туринцы шокировали гостей в дебюте встречи – забили голы Никола Влашич и Дуван Сапата. Свой невероятный камбэк гости начали с гола Адриена Рабьо на 24-й минуте. На 67-й минуте Кристиан Пулишич сравнял счет, а уже через десять минут американец оформил дубль и вырвал победу для «Милана».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Милан» вышел в лидеры Серии А, имея 31 очко. «Торино» опустился на 16-е место и имеет 14 очков.

Серия А. 14-й тур, 8 декабря.

Торино – Милан – 2:3

Голы: Влашич, 10 (п), Сапата, 17 – Рабьо, 24, Пулишич, 67, 77.

Торино: Исраэль, Коко, Марипан, Тамез, Влашич, Лазаро, Педерсен, Аслани, Анджорин (Казадеи 59), Сапата, Адамс.

Милан: Меньян, Павлович, Габбиа, Томори, Бартезаги (Пулишич 66), Салемакерс, Рабйо, Модрич, Лофтус-Чик, Леау (Риччи 31), Нкунку.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

По теме:
Стала известна оценка Малиновского за матч Дженоа, в котором он забил гол
Удинезе – Дженоа – 1:2. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
Гол Малиновского. Дженоа вырвал победу у Удинезе и оторвался от зоны вылета
Адриен Рабьо Кристиан Пулишич Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Торино Торино - Милан
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Футбол | 08 декабря 2025, 10:04 28
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?

«Верес» согласился доиграть матч

Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Футбол | 08 декабря 2025, 06:23 16
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию

Полесье не сумело взять очки в гостевом матче против Руха

ЛНЗ выиграл первый круг, долгожданная победа Динамо, осечка Шахтера
Футбол | 08.12.2025, 23:55
ЛНЗ выиграл первый круг, долгожданная победа Динамо, осечка Шахтера
ЛНЗ выиграл первый круг, долгожданная победа Динамо, осечка Шахтера
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Другие виды | 08.12.2025, 06:47
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Разгром в дуэли новичков. Эпицентр не оставил шансов СК Полтава
Футбол | 08.12.2025, 17:32
Разгром в дуэли новичков. Эпицентр не оставил шансов СК Полтава
Разгром в дуэли новичков. Эпицентр не оставил шансов СК Полтава
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Пулишич вышел и вторым касанием перевернул ход встречи. Милан крутой в этом сезоне, беспроигрышая серия уже 13 матчей.
Ответить
0
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 15
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 9
Футбол
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 3
Бокс
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
07.12.2025, 02:12 11
Другие виды
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 5
Футбол
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем