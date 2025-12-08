Италия08 декабря 2025, 09:26 |
Торино – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 декабря в 21:45 поединок Серии А
В понедельник, 8 декабря, состоится матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Торино» и «Милан».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Торино – МиланСмотреть трансляцию
