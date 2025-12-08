В понедельник, 8 декабря, состоится матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Торино» и «Милан».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Торино – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция