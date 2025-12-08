Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Торино – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Торино
08.12.2025 21:45 - : -
Милан
Италия
08 декабря 2025, 09:26
Торино – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 декабря в 21:45 поединок Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 8 декабря, состоится матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Торино» и «Милан».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Торино – Милан
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
