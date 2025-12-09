Торино – Милан – 2:3. Большой камбек россонери. Видео голов и обзор матча

Вечером 8 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А между Торино и Миланом.

Уступая в дебюте матча в два мяча (0:2), россонери в гостях забили трижды и вырвали победу (3:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев поля забили Никола Влашич и Дуван Сапата. У гостей отличились Адриен Рабьо и Кристиан Пулишич (дубль).

Милан вышел в лидеры Серии А, набрав 31 очко, как и Наполи.

Лидеры: Милан, Наполи (по 31), Интер (30), Рома (27), Болонья (25), Комо (24), Ювентус (23).

Серия А. 14-й тур, 8 декабря

Торино – Милан – 2:3

Голы: Влашич, 10 (пен), Сапата, 17 – Рабьо, 24, Пулишич, 67, 77

Видео голов и обзор матча