Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Торино – Милан – 2:3. Большой камбек россонери. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Торино
08.12.2025 21:45 – FT 2 : 3
Милан
Италия
09 декабря 2025, 07:12 | Обновлено 09 декабря 2025, 07:15
Смотрите видеообзор матча 14-го тура итальянской Серии A

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А между Торино и Миланом.

Уступая в дебюте матча в два мяча (0:2), россонери в гостях забили трижды и вырвали победу (3:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев поля забили Никола Влашич и Дуван Сапата. У гостей отличились Адриен Рабьо и Кристиан Пулишич (дубль).

Милан вышел в лидеры Серии А, набрав 31 очко, как и Наполи.

Лидеры: Милан, Наполи (по 31), Интер (30), Рома (27), Болонья (25), Комо (24), Ювентус (23).

Серия А. 14-й тур, 8 декабря

Торино – Милан – 2:3

Голы: Влашич, 10 (пен), Сапата, 17 – Рабьо, 24, Пулишич, 67, 77

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан), асcист Самуэле Риччи.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан), асcист Алексис Салемакерс.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Милан), асcист Фикайо Томори.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Торино), асcист Никола Влашич.
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Влашич (Торино).
Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Торино Дуван Сапата Адриен Рабьо Кристиан Пулишич Никола Влашич
Николай Степанов
