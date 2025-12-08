Гол Малиновского. Дженоа вырвал победу у Удинезе и оторвался от зоны вылета
Грифоны переиграли соперников 2:1, Руслан провел 83 минуты и реализовал пенальты
8 декабря Дженоа переиграл Удинезе в матче 14-го тура Серии А 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Дачия Арена в городе Удине и завершилась со счетом 2:1 в пользу грифонов.
76 минут со старта в составе Дженоа отыграл украинский хавбек Руслан Малиновский. На 34-й украинец реализовал пенальти – для него это второй гол в текущем сезоне чемпионата Италии.
На 65-й счет для Удинезе сравнял Якуб Пьотровски. Победу для гостей на 83-й вырвал Брук Нортон-Каффи.
Дженоа набрал 14 очков и сумел оторваться от опасной зоны – подопечные Даниэля Де Росси с 14 пунктами занимают 15-е место. У Удинезе в активе 18 баллов и 11-я позиция.
Серия А 2025/26. 14-й тур, 8 декабря
Удинезе – Дженоа – 1:2
Голы: Пьотровски, 65 – Малиновский, 34, Нортон-Каффи, 83
Фотогалерея матча
