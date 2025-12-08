Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гол Малиновского. Дженоа вырвал победу у Удинезе и оторвался от зоны вылета
Испания
08 декабря 2025, 20:58 | Обновлено 08 декабря 2025, 21:04
Гол Малиновского. Дженоа вырвал победу у Удинезе и оторвался от зоны вылета

Грифоны переиграли соперников 2:1, Руслан провел 83 минуты и реализовал пенальты

Гол Малиновского. Дженоа вырвал победу у Удинезе и оторвался от зоны вылета
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря Дженоа переиграл Удинезе в матче 14-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Дачия Арена в городе Удине и завершилась со счетом 2:1 в пользу грифонов.

76 минут со старта в составе Дженоа отыграл украинский хавбек Руслан Малиновский. На 34-й украинец реализовал пенальти – для него это второй гол в текущем сезоне чемпионата Италии.

На 65-й счет для Удинезе сравнял Якуб Пьотровски. Победу для гостей на 83-й вырвал Брук Нортон-Каффи.

Дженоа набрал 14 очков и сумел оторваться от опасной зоны – подопечные Даниэля Де Росси с 14 пунктами занимают 15-е место. У Удинезе в активе 18 баллов и 11-я позиция.

Серия А 2025/26. 14-й тур, 8 декабря

Удинезе – Дженоа – 1:2

Голы: Пьотровски, 65 – Малиновский, 34, Нортон-Каффи, 83

По теме:
Руслан Малиновский забил 29-й гол в Серии А
ВИДЕО. Мощно: как Малиновский реализовал пенальти в матче Удинезе – Дженоа
Звездный украинский игрок готов вернуться в большой футбол
Якуб Пьотровски Руслан Малиновский Дженоа Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
