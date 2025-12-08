Италия08 декабря 2025, 22:05 | Обновлено 08 декабря 2025, 22:42
Удинезе – Дженоа – 1:2. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А 2025/26
8 декабря Дженоа в матче 14-го тура Серии А 2025/26 вырвал победу у команды Удинезе со счетом 2:1.
Первым в этой игре на 34-й минуте отличился хавбек сборной Украины Руслан Малиновский, который успешно реализовал пенальти.
Серия А 2025/26. 14-й тур, 8 декабря
Удинезе – Дженоа – 1:2
Голы: Пьотровски, 65 – Малиновский, 34 (пен.), Нортон-Каффи, 83
Видеообзор матча
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Брук Нортон-Каффи (Дженоа), асcист Калеб Экубан.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Пётровский (Удинезе), асcист Руй Модешту.
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Малиновский (Дженоа).
