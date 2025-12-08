8 декабря Дженоа в матче 14-го тура Серии А 2025/26 вырвал победу у команды Удинезе со счетом 2:1.

Первым в этой игре на 34-й минуте отличился хавбек сборной Украины Руслан Малиновский, который успешно реализовал пенальти.

Серия А 2025/26. 14-й тур, 8 декабря

Удинезе – Дженоа – 1:2

Голы: Пьотровски, 65 – Малиновский, 34 (пен.), Нортон-Каффи, 83

Видеообзор матча