  4. Удинезе – Дженоа – 1:2. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Удинезе
08.12.2025 19:00 – FT 1 : 2
Дженоа
Италия
08 декабря 2025, 22:05 | Обновлено 08 декабря 2025, 22:42
420
0

Удинезе – Дженоа – 1:2. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А 2025/26

Удинезе – Дженоа – 1:2. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
ФК Дженоа

8 декабря Дженоа в матче 14-го тура Серии А 2025/26 вырвал победу у команды Удинезе со счетом 2:1.

Первым в этой игре на 34-й минуте отличился хавбек сборной Украины Руслан Малиновский, который успешно реализовал пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 14-й тур, 8 декабря

Удинезе – Дженоа – 1:2

Голы: Пьотровски, 65 – Малиновский, 34 (пен.), Нортон-Каффи, 83

Видеообзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Брук Нортон-Каффи (Дженоа), асcист Калеб Экубан.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Пётровский (Удинезе), асcист Руй Модешту.
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Малиновский (Дженоа).
Удинезе Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу пенальти Руслан Малиновский Якуб Пьотровски видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
