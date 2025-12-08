Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Удинезе
08.12.2025 19:00 - : -
Дженоа
Италия
08 декабря 2025, 18:01 |
Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 8 декабря в 19:00 по Киеву

Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря на Фриули пройдет матч 14-го тура Серии А Италии, в котором Удинезе встретится с Дженоа. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Удинезе

Команда, может быть, и не против была стать чем-то большим, чем представляет из себя сейчас, и побороться за еврокубки. Тем более что все еще помнят недавние успехи поколения Ди Натале. Но фактически ее уровень - это быть середняком итальянского футбола, и при нынешнем наставнике, Коста Руняиче, это тоже не изменилось. Прошлый сезон, первый для себя в Серии А, он закончил с 44 очками и на двенадцатом месте.

Сейчас даже получается идти немного лучше, над экватором турнирной таблицы. С учетом 2:0 в прошлом туре с Пармой теперь поровну, по пять, побед и поражений. Правда, на этой неделе уступили еще в одном поединке. Но это было в кубке страны, где был выезд к Ювентусу в Турин, и там достаточно ожидаемо все закончилось поражением со счетом 0:2.

Дженоа

Клуб в последнее время делали ставку на известных в прошлом футболистов, что стали тренерами. Правда, решение позвать в Геную Андрея Шевченко подтолкнуло к вылету из Серии А. Но потом был уже более удачный опыт Джилардино и Виейра. Правда, она они в итоге из спасителя превращались в антигероя. Патрик сменил год назад Альберто и не допустил потери прописки. Но в новом розыгрыше уже у него не получалось выигрывать, кроме кубка, и за это экс-хавбек расплатился должностью.

Теперь на посту уже Де Росси. У него получился хороший старт, была полоса из пары побед и ничьих, что позволили Малиновскому и компании поднять шансы оторваться от зоны вылета. Правда, на этой неделе случились разгромные 0:4 от Аталанты. Но это в кубке, на который в нынешних условиях не особенно логично тратить силы - теперь можно сосредоточиться исключительно на борьбе в чемпионате.

Статистика личных встреч

Клуб из Генуи не проигрывает в семи последних официальных поединках и победил уже трижды кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом хозяев поля. Но их соперник набрал форму после смены тренера - гости сумеют не проиграть (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Удинезе
8 декабря 2025 -
19:00
Дженоа
Дженоа не проиграет 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
