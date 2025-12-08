Матч Металлиста 1925 с Вересом могут доиграть по спортивному принципу

Как стало известно Sport.ua, КДК УАФ проводит свои заседания, в случае необходимости, по четвергам. Следующее может состояться уже 11 декабря.

В повестке дня будет вынесение вердикта по поводу матча 15-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Верес», который не был доигран из-за форс-мажорных проблем с освещением на стадионе в Житомире.

Обе команды не против решить все по спортивному принципу: на футбольном поле. Вот почему можно ожидать, что, согласно решению КДК УАФ, соперники доиграют матч в один из резервных дней второй части сезона в 2026 году.

Скорее всего, номинальные хозяева из Харькова будут вынуждены компенсировать «Вересу» расходы за повторный приезд в Житомир. Хотя не исключен вариант, что «Металлист 1925» может дать согласие доиграть в Ровно, тогда ему не придется оплачивать аренду житомирской арены.