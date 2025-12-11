Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Порту – Мальме. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 11 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

11 декабря, в рамках Лиги Европы встретятся Порту – Мальме. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Порту

«Драконы играют сильно и стабильно в этом сезоне, им хватает сил на еврокубки и чемпионат. В португальском первенстве Порту лидер после 13 туров, имея в активе 12 побед и одну ничью, отрыв от ближайшего преследователя уже составляет пять очков, но вся борьба здесь еще впереди.

Порту держит марку и в Лиге Европы, где идет восьмым, набрав 10 очков в пяти матчах. Команда без проблем должна выходить в плей-офф, но желательно сделать это с топ-8. В последнем туре клуб разобрался на своем поле с французской Ниццой – 3:0. Порту очень силен в родных стенах, потерпев всего одно поражение в родных стенах в Кубке португальской лиги от Гимарайнша. Де Йонг Карамо и Перес не помогут партнерам в предстоящем матче.

Мальме

Шведский клуб переживает тяжелый период, всего очко в пяти встречах Лиги Европы, без особых перспектив попасть в плей-офф. В последнем туре Мальме уступил на выезде Ноттингем Форест со счетом 0:3. Если провал в еврокубках можно как-то оправдать, все-таки серьезный уровень конкуренции, шестое место на внутренней арене настоящая катастрофа, на этой позиции клуб завершил чемпионат месяц назад.

Судя по всему, у футболистов «чемоданное настроение», им надо доиграть матчи в Лиге Европы, после чего их ожидает отпуск. Не выйдут на поле в предстоящем матче Али, Далтн, Лайки, Розенгрен, Сигурдссон и Болин.

Прогноз

Даже без котировок понятно, что вероятность победы хозяев выше, Порту в хорошей форме, играет дома, а гостям будет сложно оказать серьезное сопротивление. Букмекеры оценивают шансы команд приличными коэффициентами: 1,2 для Порту и 13,49 для Мальме.

Команды никогда между собой не играли раньше. «Драконы» должны брать три очка в таком матче, главный вопрос, насколько уверенной будет их победа. Неплохо выглядит вариант со ставкой на успех хозяев с форой -1,5 гола за 1,65.

Порту
11 декабря 2025 -
22:00
Мальмё
