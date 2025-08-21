Жеребьевка US Open: соперники для Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса
Карлос стартует с поединка против Рейлли Опелки, Гаэль сыграет с «нейтралом»
21 августа состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США 2025 в мужском одиночном разряде.
Лидером посева и действующим чемпионом мейджора в Нью-Йорке является Янник Синнер, который также идет на первом месте мирового рейтинга. В первом раунде он поборется против представителя Чехии Вита Копривы.
Звездный испанец Карлос Алькарас стартует в Нью-Йорке с поединка против американца Рейлли Опелки, который имеет в своем активе мощную подачу.
Третий сеяный Александр Зверев в 1/64 финала выйдет на корт против Аллехандро Табило, а Тейлор Фритц, посеяный под четвертым номером, начнется выступления матчем с обладателя wild card Эмилио Навы.
Легендарный Новак Джокович, который четыре раза за карьеру выигрывал трофей US Open, в первом круге встретится с перспективным американцем Лернером Тьеном.
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис на старте мейджора в США поборется против «нейтрала» Романа Сафиуллина.
Канадский теннисист с украинскими корням Габриэль Диалло в первом раунде сыграет с Дамиром Джумхуром.
Матчи основной сетки US Open 2025 начнутся 24 августа. Финал запланирован на 7 сентября.
Возможные четвертьфиналы US Open 2025 по посеву:
- Янник Синнер [1] – Джек Дрейпер [5]
- Александр Зверев [3] – Алекс де Минаур [8]
- Новак Джокович [7] – Тейлор Фритц [4]
- Бен Шелтон [8] – Карлос Алькарас [2]
Сетка US Open 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер ПСЖ запретил в команде обсуждать политические темы
Из-за дождя только 14 из 64 запланированных поединков успели начаться