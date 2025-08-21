Жеребьевка US Open: соперники для Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
21 августа 2025, 20:43
Карлос стартует с поединка против Рейлли Опелки, Гаэль сыграет с «нейтралом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

21 августа состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США 2025 в мужском одиночном разряде.

Лидером посева и действующим чемпионом мейджора в Нью-Йорке является Янник Синнер, который также идет на первом месте мирового рейтинга. В первом раунде он поборется против представителя Чехии Вита Копривы.

Звездный испанец Карлос Алькарас стартует в Нью-Йорке с поединка против американца Рейлли Опелки, который имеет в своем активе мощную подачу.

Третий сеяный Александр Зверев в 1/64 финала выйдет на корт против Аллехандро Табило, а Тейлор Фритц, посеяный под четвертым номером, начнется выступления матчем с обладателя wild card Эмилио Навы.

Легендарный Новак Джокович, который четыре раза за карьеру выигрывал трофей US Open, в первом круге встретится с перспективным американцем Лернером Тьеном.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис на старте мейджора в США поборется против «нейтрала» Романа Сафиуллина.

Канадский теннисист с украинскими корням Габриэль Диалло в первом раунде сыграет с Дамиром Джумхуром.

Матчи основной сетки US Open 2025 начнутся 24 августа. Финал запланирован на 7 сентября.

Возможные четвертьфиналы US Open 2025 по посеву:

  • Янник Синнер [1] – Джек Дрейпер [5]
  • Александр Зверев [3] – Алекс де Минаур [8]
  • Новак Джокович [7] – Тейлор Фритц [4]
  • Бен Шелтон [8] – Карлос Алькарас [2]

Сетка US Open 2025

US Open 2025 Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Тейлор Фритц Новак Джокович Габриэль Диалло Гаэль Монфис жеребьевка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
