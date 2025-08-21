Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Помимо Элины, Украину в основной сетке мейджора представят Костюк, Ястремская и Стародубцева
21 августа состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США 2025 в женском одиночном разряде.
Украину на мейджоре в Нью-Йорке представят четыре теннисистки: Элина Свитолина (WTA 13), Марта Костюк (WTA 29), Даяна Ястремская (WTA 32), Юлия Стародубцева (WTA 66).
Свитолина c 12-м номером посева в первом раунде поборется против Анны Бондар (Венгрия, WTA 96). Элина проведет третье очное противостояние против Анны – все три поединка были сыграны на турнирах Grand Slam в 2025 году. Вначале Свитолина справилась с Бондар в 1/32 финала Ролан Гаррос, а потом оказалась сильнее и в первом круге Уимблдона.
Костюк, посеяная под 27-м номером, на старте US Open сыграет с Кэти Бултер (Великобритания, WTA 48). Ранее Марта играла против Кэти только один раз – в 2024 году в финале соревнований в Сан-Диего украинка потерпела поражение от британки в трех сетах.
Ястремская в первом раунде выйдет на корт против Анастасии Павлюченковой. Даяна является 30-й сеяной. Ястремская и Павлюченкова ранее пересекались один раз – в 2019 году украинка уступила «нейтралке» на турнире в Осаке.
Стародубцева в 1/64 финала встретится с Анной Блинковой. Юлия впервые сыграет с Анной.
Матчи основной сетки US Open 2025 начнутся 24 августа. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Арина Соболенко.
Соперницы украинок в первом раунде US Open 2025:
- Элина Свитолина [12] – Анна Бондар
- Марта Костюк [27] – Кэти Бултер
- Даяна Ястремская [30] – Анастасия Павлюченкова
- Юлия Стародубцева – Анна Блинкова
Возможные четвертьфиналы US Open по посеву:
- Арина Соболенко [1] – Жасмин Паолини [7]
- Джессика Пегула [4] – Мирра Андреева [5]
- Мэдисон Киз [6] – Коко Гауфф [3]
- Аманда Анисимова – Ига Свентек [2]
Сетка женского одиночного разряда US Open 2025
