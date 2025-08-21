Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
US Open
21 августа 2025, 19:24 | Обновлено 21 августа 2025, 20:23
3799
3

Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц

Помимо Элины, Украину в основной сетке мейджора представят Костюк, Ястремская и Стародубцева

21 августа 2025, 19:24 | Обновлено 21 августа 2025, 20:23
3799
3
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Getty Images/Global Images Ukraine

21 августа состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США 2025 в женском одиночном разряде.

Украину на мейджоре в Нью-Йорке представят четыре теннисистки: Элина Свитолина (WTA 13), Марта Костюк (WTA 29), Даяна Ястремская (WTA 32), Юлия Стародубцева (WTA 66).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Свитолина c 12-м номером посева в первом раунде поборется против Анны Бондар (Венгрия, WTA 96). Элина проведет третье очное противостояние против Анны – все три поединка были сыграны на турнирах Grand Slam в 2025 году. Вначале Свитолина справилась с Бондар в 1/32 финала Ролан Гаррос, а потом оказалась сильнее и в первом круге Уимблдона.

Костюк, посеяная под 27-м номером, на старте US Open сыграет с Кэти Бултер (Великобритания, WTA 48). Ранее Марта играла против Кэти только один раз – в 2024 году в финале соревнований в Сан-Диего украинка потерпела поражение от британки в трех сетах.

Ястремская в первом раунде выйдет на корт против Анастасии Павлюченковой. Даяна является 30-й сеяной. Ястремская и Павлюченкова ранее пересекались один раз – в 2019 году украинка уступила «нейтралке» на турнире в Осаке.

Стародубцева в 1/64 финала встретится с Анной Блинковой. Юлия впервые сыграет с Анной.

Матчи основной сетки US Open 2025 начнутся 24 августа. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Арина Соболенко.

Соперницы украинок в первом раунде US Open 2025:

  • Элина Свитолина [12] – Анна Бондар
  • Марта Костюк [27] – Кэти Бултер
  • Даяна Ястремская [30] – Анастасия Павлюченкова
  • Юлия Стародубцева – Анна Блинкова

Возможные четвертьфиналы US Open по посеву:

  • Арина Соболенко [1] – Жасмин Паолини [7]
  • Джессика Пегула [4] – Мирра Андреева [5]
  • Мэдисон Киз [6] – Коко Гауфф [3]
  • Аманда Анисимова – Ига Свентек [2]

Сетка женского одиночного разряда US Open 2025

По теме:
Финалист US Open 2014 году пропустит розыгрыш мейджора в США в этом сезоне
Жеребьевка US Open 2025. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
Анастасия СОБОЛЕВА: «Знаю, что сыграла далеко не лучший матч»
US Open 2025 жеребьевка Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Юлия Стародубцева Анна Бондар Кэти Бултер Анастасия Павлюченкова Анна Блинкова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Бокс | 21 августа 2025, 07:48 2
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»

Дерек Чисора хочет боя за пояс WBO

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛЕ с Маккаби Т-А
Футбол | 21 августа 2025, 19:47 40
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛЕ с Маккаби Т-А
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛЕ с Маккаби Т-А

Игра квалификации Лиги Европы пройдет в сербском Бачка-Топола

Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Другие виды | 20.08.2025, 22:37
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Неожиданное поражение: Людмила Киченок покинула Монтеррей в четвертьфинале
Теннис | 21.08.2025, 07:15
Неожиданное поражение: Людмила Киченок покинула Монтеррей в четвертьфинале
Неожиданное поражение: Людмила Киченок покинула Монтеррей в четвертьфинале
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21.08.2025, 08:17
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vitaly
Наче на зло цих кацапок підкидають
Ответить
+1
introvert
Нормальний жереб. Могло бути гірше, могло бути й краще. Боротися можна - головне, щоб знов масово не похворіли)
Ответить
+1
Sit Simurg
У Еліни сітка хороша (три рази зплюнув ..)
У двох інших красунь теж норм, але там все від настрою і здоров'я ..)
 У Юлі навіть в першому колі шансів небагато, а в другому і зовсім немає ..
Ответить
0
Популярные новости
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 4
Бокс
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 9
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28 1
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем