Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер

21-летний хавбек «Шахтера» Марлон Гомес может летом покинуть клуб.

По информации источника, Марлон является абсолютной мечтой для руководителя глобального спортивного отдела «РБ Лейпциг» Юргена Клоппа и спортивного директора Марселя Шефера. Клуб уже достиг условий личного контракта с Марлоном несколько недель назад, но пока трансфер приостановлен из-за медленных переговоров с «Шахтером».

В прошлом сезоне Марлон провел 34 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Марлон Гомес рассказал о своем переходе в расположение «горняков».