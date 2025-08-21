Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 21:21 | Обновлено 21 августа 2025, 21:36
2504
1

Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер

Марлон Гомес может оказаться в клубе «РБ Лейпциг»

21 августа 2025, 21:21 | Обновлено 21 августа 2025, 21:36
2504
1
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес

21-летний хавбек «Шахтера» Марлон Гомес может летом покинуть клуб.

По информации источника, Марлон является абсолютной мечтой для руководителя глобального спортивного отдела «РБ Лейпциг» Юргена Клоппа и спортивного директора Марселя Шефера. Клуб уже достиг условий личного контракта с Марлоном несколько недель назад, но пока трансфер приостановлен из-за медленных переговоров с «Шахтером».

В прошлом сезоне Марлон провел 34 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Марлон Гомес рассказал о своем переходе в расположение «горняков».

По теме:
Звездный игрок Кристал Пелас не сыграет в ЛК. Уже договорился с Арсеналом
ВИДЕО. А где защита? Шахтер пропустил детский гол от Серветта на 8-й минуте
Шахтер – Серветт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бешикташ Шахтер Донецк Юрген Клопп Марлон Гомес Шахтер - Бешикташ трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Бокс | 21 августа 2025, 04:54 0
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»

Бывший украинский боксер стремится к миру в Украине

«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
Футбол | 21 августа 2025, 08:44 2
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет

Именитый украинский тренер считает, что форварду необходимо покинуть Италию ради Испании

Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Другие виды | 20.08.2025, 22:10
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Тренер ПСЖ – Забарному и Сафонову: «Спорт вне политики»
Футбол | 21.08.2025, 19:22
Тренер ПСЖ – Забарному и Сафонову: «Спорт вне политики»
Тренер ПСЖ – Забарному и Сафонову: «Спорт вне политики»
ВИДЕО. Полесье вновь пропустило. Госенс увеличил преимущество Фиорентины
Футбол | 21.08.2025, 21:39
ВИДЕО. Полесье вновь пропустило. Госенс увеличил преимущество Фиорентины
ВИДЕО. Полесье вновь пропустило. Госенс увеличил преимущество Фиорентины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Весняна Сова
Бігуть кроти)
Ответить
0
Популярные новости
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 18
Футбол
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28 1
Футбол
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
20.08.2025, 21:32 40
Футбол
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 13
Другие виды
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 2
Бокс
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем