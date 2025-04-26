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  4. Марлон ГОМЕС: «Именно он посоветовал мне перейти в Шахтер»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 12:19 |
373
0

Марлон ГОМЕС: «Именно он посоветовал мне перейти в Шахтер»

Бразилец советовался с соотечественниками перед переездом в Украину

26 апреля 2025, 12:19 |
373
0
Марлон ГОМЕС: «Именно он посоветовал мне перейти в Шахтер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Марлон Гомес рассказал о своем переходе в расположение «горняков». Бразилец признался, что совещался с другими футболистами клуба.

– Какие именно имена из прошлого тебя вдохновляли?

– Я следил за многими бразильцами «Шахтера», с большим количеством из них знаком и должен поблагодарить всех за то, что в определенной степени были для меня источником вдохновения. Из недавней истории клуба это Фред, Алан Патрик, за которым я наблюдал и продолжаю это делать, вдохновлявший меня своей игрой.

Если вспоминать моих личных знакомых, то это Алекс Тейшейра, с кем я имел возможность играть в Васке да Гама: он много мне помогал, подсказывал, а также посоветовал перейти к «Шахтеру». И еще мой очень хороший знакомый Веллингтон Нем, который родом из того же региона, что и я, и он тоже был для меня очень хорошим примером, с ним я также мог посоветоваться, он вдохновлял меня как игрой, так и достижениями – человеческими и карьерными, – сказал Марлон.

Ранее сообщалось, что Марлон Гомес вошел в историю «Шахтера», забив юбилейный гол.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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