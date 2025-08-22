Первые матчи Q4 Лиги конференций. Ничья для Шахтера, неудача Полесья

Вечером 21 августа состоялись матчи квалификации Q4 Лиги конференций 2025/26.

Команды провели первые поединки, и все решится через неделю в повторных встречах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер в польском Кракове сыграл вничью домашний матч против швейцарского клуба Серветт (1:1). Горняки пропустили в первом тайма, а после перерыва счет сравнял Валерий Бондарь.

Житомирское Полесье в словацком Прешов потерпело разгромное поражение от итальянской Фиорентины (0:3), более тайма играя в большинстве.

Украинец Александр Романчук сделал ассист за румынскую команду Университатя Крайова в гостевом матче против турецкого клуба Истанбул Башакшехир (2:1), также у гостей играл украинский голкипер Павел Исенко.

🏆 Лига конференций. Квалификация Q4

Первые матчи, 21 августа 2025

Шахтер (Украина) – Серветт (Швейцарія) – 1:1

Голы: Бондарь, 72 – Фомба, 8

Полесье (Украина) – Фиорентина (Италия) – 0:3

Голы: Кудрик, 8 (автогол), Госенс, 32, Гудмундссон, 69

Удаление: Мойзе Кин, 44 (Фиорентина)

Другие матчи игрового дня

Русенборг (Норвегия) – Майнц (Германия) – 2:1

Вольфсберг (Австрия) – Омония (Кипр) – 2:1

Хеккен (Швеция) – ЧФР Клуж (Румыния) – 7:2

Дьор (Венгрия) – Рапид (Австрия) – 2:1

Хамрун Спартанс (Мальта) – РФШ (Латвия) – 1:0

Башакшехир (Турция) – Университатя Крайова (Румыния) – 1:2

Андерлехт (Бельгия) – AEK (Греция) – 1:1

Брейдаблик (Исландия) – Виртус (Сан-Марино) – 2:1

Дрита (Косово) – Дифферданж (Люксембург) – 2:1

Левски (Болгария) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 0:2

неман (беларусь) – Райо Вальекано (Испания) – 0:1

Олимпия Любляна (Словения) – Ноа (Армения) – 1:4

Спарта Прага (Чехия) – Рига (Латвия) – 2:0

Страсбург (Франция) – Брондбю (Дания) – 0:0

Целе (Словения) – Баник Острава (Чехия) – 1:0

Лозанна (Швейцария) – Бешикташ (Турция) – 1:1

Ягеллония (Польша) – Динамо Тирана (Албания) – 3:0

Шелбурн (Ирландия) – Линфилд (Северная Ирландия) – 3:1

Кристал Пэлас (Англия) – Фредрикстад (Норвегия) – 1:0

Ракув (Польша) – Арда (Болгария) – 1:0

Санта-Клара (Португалия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 1:2

Хиберниан (Шотландия) – Легия (Польша) – 1:2

Все результаты Q4 Лиги конференций

Инфографика