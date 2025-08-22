Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первые матчи Q4 Лиги конференций. Ничья для Шахтера, неудача Полесья
Лига конференций
22 августа 2025, 01:59 | Обновлено 22 августа 2025, 02:16
Первые матчи Q4 Лиги конференций. Ничья для Шахтера, неудача Полесья

Вечером 21 августа состоялись первые матчи квалификации Q4 ЛК

Первые матчи Q4 Лиги конференций. Ничья для Шахтера, неудача Полесья
ФК Шахтер

Вечером 21 августа состоялись матчи квалификации Q4 Лиги конференций 2025/26.

Команды провели первые поединки, и все решится через неделю в повторных встречах.

Донецкий Шахтер в польском Кракове сыграл вничью домашний матч против швейцарского клуба Серветт (1:1). Горняки пропустили в первом тайма, а после перерыва счет сравнял Валерий Бондарь.

Житомирское Полесье в словацком Прешов потерпело разгромное поражение от итальянской Фиорентины (0:3), более тайма играя в большинстве.

Украинец Александр Романчук сделал ассист за румынскую команду Университатя Крайова в гостевом матче против турецкого клуба Истанбул Башакшехир (2:1), также у гостей играл украинский голкипер Павел Исенко.

🏆 Лига конференций. Квалификация Q4

Первые матчи, 21 августа 2025

Шахтер (Украина) – Серветт (Швейцарія) – 1:1

Голы: Бондарь, 72 – Фомба, 8

Полесье (Украина) – Фиорентина (Италия) – 0:3

Голы: Кудрик, 8 (автогол), Госенс, 32, Гудмундссон, 69

Удаление: Мойзе Кин, 44 (Фиорентина)

Другие матчи игрового дня

  • Русенборг (Норвегия) – Майнц (Германия) – 2:1
  • Вольфсберг (Австрия) – Омония (Кипр) – 2:1
  • Хеккен (Швеция) – ЧФР Клуж (Румыния) – 7:2
  • Дьор (Венгрия) – Рапид (Австрия) – 2:1
  • Хамрун Спартанс (Мальта) – РФШ (Латвия) – 1:0
  • Башакшехир (Турция) – Университатя Крайова (Румыния) – 1:2
  • Андерлехт (Бельгия) – AEK (Греция) – 1:1
  • Брейдаблик (Исландия) – Виртус (Сан-Марино) – 2:1
  • Дрита (Косово) – Дифферданж (Люксембург) – 2:1
  • Левски (Болгария) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 0:2
  • неман (беларусь) – Райо Вальекано (Испания) – 0:1
  • Олимпия Любляна (Словения) – Ноа (Армения) – 1:4
  • Спарта Прага (Чехия) – Рига (Латвия) – 2:0
  • Страсбург (Франция) – Брондбю (Дания) – 0:0
  • Целе (Словения) – Баник Острава (Чехия) – 1:0
  • Лозанна (Швейцария) – Бешикташ (Турция) – 1:1
  • Ягеллония (Польша) – Динамо Тирана (Албания) – 3:0
  • Шелбурн (Ирландия) – Линфилд (Северная Ирландия) – 3:1
  • Кристал Пэлас (Англия) – Фредрикстад (Норвегия) – 1:0
  • Ракув (Польша) – Арда (Болгария) – 1:0
  • Санта-Клара (Португалия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 1:2
  • Хиберниан (Шотландия) – Легия (Польша) – 1:2

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
