Первые матчи Q4 Лиги конференций. Ничья для Шахтера, неудача Полесья
Вечером 21 августа состоялись первые матчи квалификации Q4 ЛК
Вечером 21 августа состоялись матчи квалификации Q4 Лиги конференций 2025/26.
Команды провели первые поединки, и все решится через неделю в повторных встречах.
Донецкий Шахтер в польском Кракове сыграл вничью домашний матч против швейцарского клуба Серветт (1:1). Горняки пропустили в первом тайма, а после перерыва счет сравнял Валерий Бондарь.
Житомирское Полесье в словацком Прешов потерпело разгромное поражение от итальянской Фиорентины (0:3), более тайма играя в большинстве.
Украинец Александр Романчук сделал ассист за румынскую команду Университатя Крайова в гостевом матче против турецкого клуба Истанбул Башакшехир (2:1), также у гостей играл украинский голкипер Павел Исенко.
🏆 Лига конференций. Квалификация Q4
Первые матчи, 21 августа 2025
Шахтер (Украина) – Серветт (Швейцарія) – 1:1
Голы: Бондарь, 72 – Фомба, 8
Полесье (Украина) – Фиорентина (Италия) – 0:3
Голы: Кудрик, 8 (автогол), Госенс, 32, Гудмундссон, 69
Удаление: Мойзе Кин, 44 (Фиорентина)
Другие матчи игрового дня
- Русенборг (Норвегия) – Майнц (Германия) – 2:1
- Вольфсберг (Австрия) – Омония (Кипр) – 2:1
- Хеккен (Швеция) – ЧФР Клуж (Румыния) – 7:2
- Дьор (Венгрия) – Рапид (Австрия) – 2:1
- Хамрун Спартанс (Мальта) – РФШ (Латвия) – 1:0
- Башакшехир (Турция) – Университатя Крайова (Румыния) – 1:2
- Андерлехт (Бельгия) – AEK (Греция) – 1:1
- Брейдаблик (Исландия) – Виртус (Сан-Марино) – 2:1
- Дрита (Косово) – Дифферданж (Люксембург) – 2:1
- Левски (Болгария) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 0:2
- неман (беларусь) – Райо Вальекано (Испания) – 0:1
- Олимпия Любляна (Словения) – Ноа (Армения) – 1:4
- Спарта Прага (Чехия) – Рига (Латвия) – 2:0
- Страсбург (Франция) – Брондбю (Дания) – 0:0
- Целе (Словения) – Баник Острава (Чехия) – 1:0
- Лозанна (Швейцария) – Бешикташ (Турция) – 1:1
- Ягеллония (Польша) – Динамо Тирана (Албания) – 3:0
- Шелбурн (Ирландия) – Линфилд (Северная Ирландия) – 3:1
- Кристал Пэлас (Англия) – Фредрикстад (Норвегия) – 1:0
- Ракув (Польша) – Арда (Болгария) – 1:0
- Санта-Клара (Португалия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 1:2
- Хиберниан (Шотландия) – Легия (Польша) – 1:2
Все результаты Q4 Лиги конференций
Инфографика
