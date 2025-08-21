Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига конференций. Раунд плей-офф. Первый матч

«Полесье» – «Фиорентина» – 0:3

Гол: Кудрик, 8, аг, Госенс, 32, Гудмундссон, 69

Предупреждения: Корнийчук, 57 – Госсенс, 38

Удаление: Кин, 44 (неспортивное поведение)

«Полесье»: Кудрик – Кравченко, Чоботенко (Виалле, 83), Сарапий (Бескоровайный, 83), Корнийчук (Гонсалвеш, 60) – Гуцуляк, Андриевский (Коста, 76), Леднев, Бабенко – Филиппов (Гайдучик, 60)

«Фиорентина»: де Хеа – Комуццо, Понграчич, Раньери (Вити, 86) – Додо, Зом (Сабири, 76), Фаджоли, Госенс (Паризи, 76) – Ндур (Фаззини, 86), Кин, Гудмундссон (Джеко, 70)

Арбитр: Николас Уолш (Шотландия)

Стадион: «Татран» (Прешов, Словакия)

ПОЛЕСЬЕ - ФИОРЕНТИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА