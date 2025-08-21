Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье
Должно произойти огромное чудо, чтобы ответная игра не стала просто формальностью
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Лига конференций. Раунд плей-офф. Первый матч
«Полесье» – «Фиорентина» – 0:3
Гол: Кудрик, 8, аг, Госенс, 32, Гудмундссон, 69
Предупреждения: Корнийчук, 57 – Госсенс, 38
Удаление: Кин, 44 (неспортивное поведение)
«Полесье»: Кудрик – Кравченко, Чоботенко (Виалле, 83), Сарапий (Бескоровайный, 83), Корнийчук (Гонсалвеш, 60) – Гуцуляк, Андриевский (Коста, 76), Леднев, Бабенко – Филиппов (Гайдучик, 60)
«Фиорентина»: де Хеа – Комуццо, Понграчич, Раньери (Вити, 86) – Додо, Зом (Сабири, 76), Фаджоли, Госенс (Паризи, 76) – Ндур (Фаззини, 86), Кин, Гудмундссон (Джеко, 70)
Арбитр: Николас Уолш (Шотландия)
Стадион: «Татран» (Прешов, Словакия)
