Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье
Лига конференций
Полесье
21.08.2025 21:00 – FT 0 : 3
Фиорентина
21 августа 2025, 22:52 | Обновлено 21 августа 2025, 22:57
Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье

Должно произойти огромное чудо, чтобы ответная игра не стала просто формальностью

Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига конференций. Раунд плей-офф. Первый матч

«Полесье» – «Фиорентина» – 0:3

Гол: Кудрик, 8, аг, Госенс, 32, Гудмундссон, 69

Предупреждения: Корнийчук, 57 – Госсенс, 38

Удаление: Кин, 44 (неспортивное поведение)

«Полесье»: Кудрик – Кравченко, Чоботенко (Виалле, 83), Сарапий (Бескоровайный, 83), Корнийчук (Гонсалвеш, 60) – Гуцуляк, Андриевский (Коста, 76), Леднев, Бабенко – Филиппов (Гайдучик, 60)

«Фиорентина»: де Хеа – Комуццо, Понграчич, Раньери (Вити, 86) – Додо, Зом (Сабири, 76), Фаджоли, Госенс (Паризи, 76) – Ндур (Фаззини, 86), Кин, Гудмундссон (Джеко, 70)

Арбитр: Николас Уолш (Шотландия)

Стадион: «Татран» (Прешов, Словакия)

ПОЛЕСЬЕ - ФИОРЕНТИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Фиорентина Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Фиорентина отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
тут якраз все ясно було ще до матчу. коли одного з фіалок видалили, я думав наші хоч гол мають забити, але. надто різні по силі команди, просто небо і земля
Ответить
+6
Frank Piter
Даже в большинстве пропустили, это пздц.
Ответить
+5
Андрій Заліщук
Тут зграя була ніяка, ну забийте хоч гол, не мля...у Флоренції буде продовження порнухи
Ответить
+2
ТвояМамка
домой. днари
Ответить
+2
kadaad .
Все было ясно сразу после жеребьевки. Ну не может команда из колхозного чемпионата обыгрывать команды из серии А.
Ответить
+1
Alex
Нормальний результат.Але що поробиш.Немає сміливості. Ноги ватні.Очі круглі.Стидоба.
Ответить
+1
_9Quantum19_KhM25
А колись був такий клуб ФК "Металіст" (Харків)... У свої легендарні "золоті" часи на перетині десятих та двадцятих років... Він стабільно з італійськими клубами грав унічию або перемагав. Висновки робіть самі.😎💛💙💛💙🇺🇦
METALIST FOREVER!!💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦❤️🔥💪
Ответить
0
cobrafx
Всій команді на тренуванні слід ставати на лінії штрафного майданчика і тупо бити по воротах. Стільки моментів і не попадати в площину? Клас нажаль Фіалок значно вищий, але для досвіду піде.
Ответить
0
Nikos
Нафіг вкладати такі гроші, адже без класних легіонерів це просто дорога безкорисно іграшка не більше, краще вкласти їх в перемогу над кацапом.
Ответить
0
Alexander Киев
Без шансів. Сила в зграї, кричали вони.. але цих гієн сьогодні мітлою прогнали 😅
Ответить
-1
