Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полесье – Фиорентина. Текстовая трансляция матча
Лига конференций
Полесье
21.08.2025 21:00 - : -
Фиорентина
21 августа 2025, 08:20
Полесье – Фиорентина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого матча раунда плей-офф ЛК

Полесье – Фиорентина. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 21 августа, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором будут играть житомирское «Полесье» и итальянская «Фиорентина». Игра состоится в Прешове (Словакия) на стадионе «Татран», начало – в 21:00 по киевскому времени.

«Полесье» начало выступления в еврокубках с сенсационного поражения от «Санта-Коломы», но в ответном матче одержало убедительную победу. Далее команда уверенно обыграла «Пакш» дома, а на выезде сумела удержать общее преимущество благодаря забитому мячу. В чемпионате Украины ситуация хуже – после стартовой победы над «Карпатами» были два поражения от «Колоса» и ЛНЗ. Выбыл из-за дисквалификации защитник Михайличенко, зато соперник – «Фиорентина» – имеет опытных звезд, серьезно относится к Лиге конференций и уже дважды доходила до ее финала.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Фиорентина» в украинской версии сайта.

Полесье
21 августа 2025 -
21:00
Фиорентина
