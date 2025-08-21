Полесье – Фиорентина – 0:3. Разгром в Прешове. Видео голов и обзор матча

В четверг, 21 августа, проходил первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».

Встречу принимала «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Ответный матч состоится 28 августа в Флоренции.

Украинская команда пропустила да гола в первом тайме, но на второй вышла в большинстве благодаря удалению Мойзе Кина в концовке первой 45-минутки, но даже численное преимущество не помогло подопечным Ротаня – на 69-й минуте Альберт Гудмундссон установил разгромный счет.

Лига конференций. Плей-офф квалификации. 1-й матч

Полесье – Фиорентина – 0:3

Гол: Кудрик, 8 (автогол), Госенс, 32, Гудмендуссон, 69

Удаление: Кин, 44