Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Фиорентина – 0:3. Разгром в Прешове. Видео голов и обзор матча
Лига конференций
Полесье
21.08.2025 21:00 – FT 0 : 3
Фиорентина
21 августа 2025, 22:57 |
Полесье – Фиорентина – 0:3. Разгром в Прешове. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча плей-офф квалификации Лиги конференций

Полесье – Фиорентина – 0:3. Разгром в Прешове. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье

В четверг, 21 августа, проходил первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».

Встречу принимала «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответный матч состоится 28 августа в Флоренции.

Украинская команда пропустила да гола в первом тайме, но на второй вышла в большинстве благодаря удалению Мойзе Кина в концовке первой 45-минутки, но даже численное преимущество не помогло подопечным Ротаня – на 69-й минуте Альберт Гудмундссон установил разгромный счет.

Лига конференций. Плей-офф квалификации. 1-й матч

Полесье – Фиорентина – 0:3

Гол: Кудрик, 8 (автогол), Госенс, 32, Гудмендуссон, 69

Удаление: Кин, 44

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Фиорентина).
44’
Мойзе Кин (Фиорентина) получает красную карточку.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Фиорентина).
8’
ГОЛ ! Автогол забил Олег Кудрик (Полесье).
По теме:
Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта
ВИДЕО. Динамо пропустило третий мяч. Дор Перец оформил дубль
ВИДЕО. Это разгром. Гудмундссон забил в ворота Полесья
Фиорентина автогол Полесье Житомир Олег Кудрик видео голов и обзор Лига конференций Полесье - Фиорентина
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
