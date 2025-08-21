В четверг, 21 августа, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором будут играть житомирское «Полесье» и итальянская «Фиорентина». Игра состоится в Прешове (Словакия) на стадионе «Татран», начало – в 21:00 по киевскому времени.

Полесье

Путь «Полесье» в этом годовой еврокубковой кампании начался со второго квалификационного раунда. Сначала «стая» оконфузилась, уступив андорской «Санта-Коломе» 1:2, но в ответном матче исправила ситуацию, разгромив оппонентов со счетом 4:1. В третьем раунде все было наоборот – в первой игре разгром венгерского «Пакша» со счетом 3:0, а в ответной игре до последней минуты подопечные Ротаня уступали 0:2, затем сумели забить гол престижа, окончательно сняв вопрос о победителе в двухматчевой дуэли.

В чемпионате дела обстоят хуже. Только в стартовом туре удалось одолеть «Карпаты», а дальше были два поражения, пусть и от крепких «Колоса» и ЛНЗ, но тем не менее. И если в игре против Ковалевки была явная ротация, то с ЛНЗ играла практически основа, которая, таким образом, и силы не сохранила, и очки не добыла.

Пресс-служба ЛНЗ подколола после матча соперников, назвав себя черкасской «Фиорентиной» из-за сходства с итальянскими клубных цветов.

Не сыграет левый защитник Богдан Михайличенко, получивший прямую красную карточку и два матча дисквалификации еще в первой игре с «Пакшем».

Вызывает беспокойство форма некоторых игроков. Например, вратарь Волынец может выдать крутой сейв, но и в пропущенных голах есть его доля вины. Или, как минимум, он не выручил там, где классный кипер должен это делать. Также центрбек Бескоровайный часто теряет позицию, не успевая за соперником, в результате чего его довольно часто менял Ротань уже в перерыве.

Фиорентина

«Фиорентина» в предыдущем сезоне заняла шестое место в чемпионате, что позволило ей попасть сразу в плей-офф Лиги конференций. Учитывая, что чемпионат Италии еще не начался, то логично, что команда в этом сезоне еще не играла официальных матчей и разве в этом компоненте уступает «Полесью».

А остальные аспекты вполне говорят, что житомирянам будет тяжело. Главным тренером является Стефано Пиоли, имеющий опыт чемпионства в Серии А. В составе есть такие громкие имена, как де Хеа, Джеко. О Робине Гозенсе и Мойзе Кине тоже известно болельщикам, которые хоть немного смотрели итальянский чемпионат. Да и на правом фланге играет некий Додо, который в свое время немало отбегал за донецкий «Шахтер» и только из-за войны покинул Украину.

Кроме того, дважды «Фиорентина» становилась финалистом Лиги конференций (2023 и 2024 годы), поэтому можно заключить, что к турниру она относится серьезно.

Ну и, наконец, уровень оппозиции в последних матчах был кардинально иным, чем у «Полесья». Да, это был товарищеский матч, но последнюю игру перед матчем против житомирской команды «фиалки» играли против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Статистика встреч

В еврокубках в статистике встреч «Полесье» с соперниками пока только два типа информации – перед первым матчем указывается, что команды не встречались раньше, а перед ответным матчем упоминается, что первая игра была единственной в истории противостояний.

Ориентировочные составы

«Полесье»: Волынец – Кравченко, Сарапий, Чоботенко, Крушинский – Бабенко, Андриевский – Гуцуляк, Леднев, Назаренко – Филиппов

«Фиорентина»: де Хеа – Понграчич, Комуццо, Раньери – Додо, Гудмундссон, Зом, Фаджоли, Гозенс – Джеко, Кин

Прогноз на противостояние

В основном в случаях категорического прогноза я ошибаюсь, надеюсь, что это сработает и в этот раз. Абсолютно не верю в «Полесье», поэтому спрогнозую поражение в обоих матчах и только есть надежда, что хотя бы игра в исполнении житомирской команды будет достойной.