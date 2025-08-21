Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч раунда плей-офф ЛК
Лига конференций
Полесье
21.08.2025 21:00 - : -
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
21 августа 2025, 08:09 | Обновлено 21 августа 2025, 08:22
338
1

Полесье – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч раунда плей-офф ЛК

Теперь в соперниках у подопечных Ротаня не черкасские «фиалки», а настоящие

21 августа 2025, 08:09 | Обновлено 21 августа 2025, 08:22
338
1
Полесье – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч раунда плей-офф ЛК
Коллаж Sport.ua

В четверг, 21 августа, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором будут играть житомирское «Полесье» и итальянская «Фиорентина». Игра состоится в Прешове (Словакия) на стадионе «Татран», начало – в 21:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Полесье

Путь «Полесье» в этом годовой еврокубковой кампании начался со второго квалификационного раунда. Сначала «стая» оконфузилась, уступив андорской «Санта-Коломе» 1:2, но в ответном матче исправила ситуацию, разгромив оппонентов со счетом 4:1. В третьем раунде все было наоборот – в первой игре разгром венгерского «Пакша» со счетом 3:0, а в ответной игре до последней минуты подопечные Ротаня уступали 0:2, затем сумели забить гол престижа, окончательно сняв вопрос о победителе в двухматчевой дуэли.

В чемпионате дела обстоят хуже. Только в стартовом туре удалось одолеть «Карпаты», а дальше были два поражения, пусть и от крепких «Колоса» и ЛНЗ, но тем не менее. И если в игре против Ковалевки была явная ротация, то с ЛНЗ играла практически основа, которая, таким образом, и силы не сохранила, и очки не добыла.

Пресс-служба ЛНЗ подколола после матча соперников, назвав себя черкасской «Фиорентиной» из-за сходства с итальянскими клубных цветов.

Не сыграет левый защитник Богдан Михайличенко, получивший прямую красную карточку и два матча дисквалификации еще в первой игре с «Пакшем».

Вызывает беспокойство форма некоторых игроков. Например, вратарь Волынец может выдать крутой сейв, но и в пропущенных голах есть его доля вины. Или, как минимум, он не выручил там, где классный кипер должен это делать. Также центрбек Бескоровайный часто теряет позицию, не успевая за соперником, в результате чего его довольно часто менял Ротань уже в перерыве.

Фиорентина

«Фиорентина» в предыдущем сезоне заняла шестое место в чемпионате, что позволило ей попасть сразу в плей-офф Лиги конференций. Учитывая, что чемпионат Италии еще не начался, то логично, что команда в этом сезоне еще не играла официальных матчей и разве в этом компоненте уступает «Полесью».

А остальные аспекты вполне говорят, что житомирянам будет тяжело. Главным тренером является Стефано Пиоли, имеющий опыт чемпионства в Серии А. В составе есть такие громкие имена, как де Хеа, Джеко. О Робине Гозенсе и Мойзе Кине тоже известно болельщикам, которые хоть немного смотрели итальянский чемпионат. Да и на правом фланге играет некий Додо, который в свое время немало отбегал за донецкий «Шахтер» и только из-за войны покинул Украину.

Кроме того, дважды «Фиорентина» становилась финалистом Лиги конференций (2023 и 2024 годы), поэтому можно заключить, что к турниру она относится серьезно.

Ну и, наконец, уровень оппозиции в последних матчах был кардинально иным, чем у «Полесья». Да, это был товарищеский матч, но последнюю игру перед матчем против житомирской команды «фиалки» играли против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Статистика встреч

В еврокубках в статистике встреч «Полесье» с соперниками пока только два типа информации – перед первым матчем указывается, что команды не встречались раньше, а перед ответным матчем упоминается, что первая игра была единственной в истории противостояний.

Ориентировочные составы

«Полесье»: Волынец – Кравченко, Сарапий, Чоботенко, Крушинский – Бабенко, Андриевский – Гуцуляк, Леднев, Назаренко – Филиппов

«Фиорентина»: де Хеа – Понграчич, Комуццо, Раньери – Додо, Гудмундссон, Зом, Фаджоли, Гозенс – Джеко, Кин

Прогноз на противостояние

В основном в случаях категорического прогноза я ошибаюсь, надеюсь, что это сработает и в этот раз. Абсолютно не верю в «Полесье», поэтому спрогнозую поражение в обоих матчах и только есть надежда, что хотя бы игра в исполнении житомирской команды будет достойной.

Прогноз Sport.ua
Полесье
21 августа 2025 -
21:00
Фиорентина
Победа Фиорентины 1.41 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Слован – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Олег ФЕДОРЧУК: «Первый матч Шахтера против Серветта будет эмоциональным»
ФИЛИППОВ: «Мы не боимся Фиорентину. Отдадим все силы для победы»
Фиорентина Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Фиорентина прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов
Футбол | 20 августа 2025, 09:50 33
Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов
Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов

Гасперини указал на дверь украинскому форварду, Эль-Шаарави и Бальданци

Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21 августа 2025, 08:17 4
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову

Главный тренер ПСЖ запретил в команде обсуждать политические темы

Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Другие виды | 20.08.2025, 22:37
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Футбол | 21.08.2025, 07:15
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Футбол | 20.08.2025, 21:32
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serebro1233
Не все так погано для Русіка🤍💙
Фіолетові можуть випустити 3-тій склад) 
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 53
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем