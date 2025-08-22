РОТАНЬ: «Фиорентина забила все моменты. Но мы заслужили хоть на один гол»

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань ответил на вопросы после матча 4-го квалификационного раунда Лиги конференций с итальянской «Фиорентиной» (0:3) в словацком Прешове.

– Это, наверное, самый сложный соперник в вашей тренерской карьере. Были ли еще сложнее?

– Думаю, вы задали такой вопрос, на который ответ очевиден – конечно, самый сложный. Это за последние три года соперник, который дважды играл в финале Лиги конференций, в прошлом году доходил до полуфинала. Поэтому это уровень. И сегодня они показали этот уровень, забивая почти каждый момент.

Счет говорит о классе «Фиорентины». Но хочу сделать комплимент своим ребятам. Они не заслуживали такого поражения с счетом 0:3. Мы, наверное, заслужили хотя бы один гол. Пока мяч в ворота не залетает – это класс, над этим нужно работать. Такие матчи дают огромный опыт, потому что соперник показал свой класс и мастерство.

– Перед игрой вам пришлось поломать голову над левым флангом защиты. Расскажите об этом подробнее.

– Да, у нас была проблема. У Михайличенко была красная карточка, он был дисквалифицирован. Мы думали, что эту позицию закроет Крушинский, но он вчера на тренировке получил травму – потянул мышцу. Поэтому другого выхода не было, как доверить место молодому Корнейчуку. Я его поздравляю с дебютом. Конечно, такого дебюта не пожелаешь, но, несмотря на результат, он выглядел достойно. Такие матчи сделают его и команду сильнее.

– Какая была тактика на этот матч и как она изменилась после удаления Мойзе Кина?

– Мы хотели быть на мяче, понимая, против кого играем. Планировали компактность. Быстрый гол не выбил нас из равновесия, у нас было два момента при счете 0:1. И тут хочется сказать, что перед вторым голом нужно пересмотреть момент – там должен был быть пенальти в ворота соперника, а мы получили второй мяч. Это несправедливо, но имеем то, что имеем.

Мы получили большинство в конце первого тайма и выходили на второй в большинстве. Единственное, что не понравилось – мы не смогли воспользоваться численным преимуществом, особенно защитники. Третий гол – пример того, что мы не закрыли соперника, не проконтролировали единственного форварда. Мы должны были двигать мяч быстрее, доставлять в штрафную, но потеряли баланс. Этот момент показал, над чем работать.

– Обычно говорят, что против таких соперников много моментов не бывает. Но словацкие болельщики говорили: счет должен был быть 3:3.

– Да, мы заслуживали большего. Нужно упорно идти к цели, улучшаться. Счет не должен влиять на нас или на болельщиков, мол, 0:3 – все пропало. Мы создали много качественных моментов, мы еще улучшим игру. В будущем не допустим таких ошибок в обороне. Я согласен, счет мог быть 3:3, но нужна мастерство и немного фарт. Сегодня его не было.

– С какими надеждами и задачами едете в Италию?

– Сейчас ребятам нужно отдохнуть, восстановиться, потому что игры и переезды изматывают. Соперник сегодня был свежее, но мы ожидали этого. Следующий матч – проверка, какие мы сделали выводы и как реагируем на такое поражение. Мы не заслуживали 0:3, поэтому нужно показать командный дух и доказать, что мы непростая команда.

– Перед матчем, когда вы пошли пожать руку Стефано Пиоли, он остановил вас и что-то сказал. О чем шла речь?

– Он сказал, что помнит меня как футболиста и сделал комплимент. Было очень приятно получить это от одного из лучших тренеров мира. У него есть чему поучиться, и я слежу за его карьерой. Мне всегда импонировали и его «Милан», и его стиль работы.