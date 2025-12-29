Сопко назвал игрока Шахтера, который сумел заменить Степаненко

Бывший защитник «Шахтера» Александр Сопко назвал игроков «горняков», которые приятно удивили и разочаровали в первой части сезона:

«Кто точно оправдал ожидания, так это Очеретько. Я его знаю еще с детского футбола, знаю его возможности. И хочу сказать, что он добавил «Шахтеру» определенной целеустремленности, выполняет на поле много черновой работы. Также он единственный в команде, кто способен совершать много рывков на 30–40 метров для динамики и давления на соперника. После ухода Степаненко «Шахтеру» очень был нужен такой игрок в центре поля, и он появился. Очень хочу, чтобы в будущем именно Очеретько стал новым лидером команды.

Отмечу также вратаря Резника. Он стабильный и начинает много атак команды. Иногда даже слишком много, и это лишнее расслабляет наших защитников.

Среди тех, кто разочаровал, это Азаров. Такое впечатление, что он потерял интерес к конкуренции и фактически уже доигрывает в «Шахтере». Непонятной для меня остается и проблема с Коноплей. Как так получилось, что воспитанник клуба демонстративно не хочет продлевать контракт? Это чья-то недоработка в клубе, и вообще ситуация выглядит неприятно».