Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта
Отличный второй тайм от команды Турана, но ошибки первого смущают
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига конференций УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Первый матч.
«Шахтер» – «Серветт» - 1:1
Голы: Бондарь, 72 – Фомба, 8
Предупреждения: Винисиус, 59 – Нжо, 59
«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон Гомес, Педриньо да Силва (Лукас, 77) – Невертон (Кевин, 46), Элиас (Бондаренко, 65), Алиссон.
«Серветт»: Малль – Мазику, Барон, Бронн, Срджанович – Нжо, Фомба, Конья, Стеванович (Маньин, 84) – Антунес (Джеллоу, 46, Моранди, 84), Варела (Мраз, 77).
Арбитр: Николас Уолш (Шотландия).
Стадион: «Городской им. Генрика Реймана» (Краков, Польша).
Удары (в створ): 26 (8) – 2 (2)
Угловые: 13 – 4
Оффсайды: 2 – 2.
ШАХТЕР - СЕРВЕТТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 22°C
Фіаско із реалізацією. Тотальний контроль мʼяча за гол не зарахують, треба значно покращуватись, але хто буде у нападі, коли Егіналдо, Еліас, Траоре - травмовані 🫤
В гостя треба перемагати і тут все очевидно.
Вихід до основного раунду навіть тоетьосортної ЛК під великим сумнівом.
Надо купить еще на 100 млн и тогда победит Шахтер и забьет с игры