Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта
Лига конференций
Шахтер Донецк
21.08.2025 21:00 – FT 1 : 1
Серветт
Лига Европы
21 августа 2025, 22:57 |
1426
53

Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта

Отличный второй тайм от команды Турана, но ошибки первого смущают

21 августа 2025, 22:57 |
1426
53
Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта
ФК Шахтер

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига конференций УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Первый матч.

«Шахтер» – «Серветт» - 1:1

Голы: Бондарь, 72 – Фомба, 8

Предупреждения: Винисиус, 59 – Нжо, 59

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон Гомес, Педриньо да Силва (Лукас, 77) – Невертон (Кевин, 46), Элиас (Бондаренко, 65), Алиссон.

«Серветт»: Малль – Мазику, Барон, Бронн, Срджанович – Нжо, Фомба, Конья, Стеванович (Маньин, 84) – Антунес (Джеллоу, 46, Моранди, 84), Варела (Мраз, 77).

Арбитр: Николас Уолш (Шотландия).

Стадион: «Городской им. Генрика Реймана» (Краков, Польша).

Удары (в створ): 26 (8) – 2 (2)
Угловые: 13 – 4
Оффсайды: 2 – 2.

ШАХТЕР - СЕРВЕТТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C

Серветт Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Серветт отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 53
Лига
За 70 минут игры немного стыдно за команду пижоны бл... , ошиблись на стандарте пропустили дурака, на изи должны были забить 2-3 гола, а потом пижонить и ошибаться, переиграли полностью, а толку гол то один забитый . Последние 20 минут матча молодцы хорошо играли но не фартило.... Не так обидно что не выиграли, очень обидно что снова две травмы, это п__дец. Удачи и успехов следующих играх Шахтёр и чтобы не было травм
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
Frank Piter
Тот случай когда счет не по игре. Шахтер полностью переиграл Серветт. Надеюсь, в ответке победят, тем более, что Серветт дома хуже играют в ЕК. 
Ответить
+7
Alexander Киев
26 ударів у Шахтаря проти 2 у Серветта 😳
Фіаско із реалізацією. Тотальний контроль мʼяча за гол не зарахують, треба значно покращуватись, але хто буде у нападі, коли Егіналдо, Еліас, Траоре - травмовані 🫤
В гостя треба перемагати і тут все очевидно.
Ответить
+7
Показать Скрыть 3 ответа
Перший Серед Рівних
Наш футбол в жорсткій дупі!!! Ми в дупі! Ми в Європі - Фарерські острови!!! Я думав ми відштовхнемся від дна, а ми взяли лопати і почали копати далі!!! 
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних
Треба створити ще одну, четверту по силі, якусь Лігу Інтертото, там може ми ще будемо грати, бо я так бачу Ліга конференцій це занадто сильний турнір для нас.
Ответить
+5
Отаман
Не дуже добре, но все буде добре
Ответить
+4
Bulba_sumkin
Ничего страшного уверен что не произошло, пропустили дурной гол со штрафного, во втором тайме просто возили соперника, к сожалению забили только один гол, немножко не дожали. Спокоен перед ответной игрой) Все добра!)
Ответить
+4
Андрей⚒️
Херня а не матч. Хорошо что хоть забили. Сервет 2 удара сделал, весь матч в автобусе. А шахтёр дурака 70% игры валял 
Ответить
+4
VanomaS
Шахтар молодці. Єдина укр.команда, яка іграла і хоч якісь бали принесла.
Ответить
+3
Singularis
Шахтёр как птичка по зёрнышку те очки в копилочку собирает. А остальные дурня валяют
Ответить
+3
Alex
Вітаю з набраним очком
Ответить
+3
Андрей⚒️
Так бывает, когда команда забивает дурака и встаёт в автобус. Больше фарта в последние 20 минут и была бы победа ШД. Кучу нереализованных моментов от шахтёра. Надеюсь что в ответе соберутся 
Ответить
+2
suforza1921
Відверто кажучи, Шахтар розчарував. Писали після Панатінаїкоса, що суперник майстровитий, тактично грамотний, розумно будує оборону і т. д. То тут, рівень суперника куди нижче, але та ж сама відсутність динаміки і думки в атаці. Катали-катали м'яч, а толку? Команда не знає, як їй забивати, як вигравати.
Вихід до основного раунду навіть тоетьосортної ЛК під великим сумнівом.
Ответить
+2
Brian
В целом игра есть, нужно поработать над реализацией. Жаль вылетели из ЛЕ, думаю там бы не плохо выступили.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Цікавий факт - Шахтар при Турані не програв ще жодного матчу
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_KhM25
Мені здавалося, "гірники" більш серйозно та виважено поставляться до ігор з цим суперником. Тим паче до свого домашнього матчу. Вмикаю трансляцію ...що за неподобство..?? 0:1 на користь швейцарців. Добре, що зрівняли. За відчуттями та моментами повинні були виносити цей "Серветт" 4:1 або 5:1. Але, певно, залишили це на гру-відповідь.🧡🖤🧡🖤💛💙🇺🇦🇺🇦
Ответить
0
ТвояМамка
В отличии от двух других помоек, днонамо, и полисся (которых поимели во все щели) тут хоть шансы есть. Проходной соп!
Ответить
0
avk2307
Команда почти победитель ЛЕ и Серветт обменялись угловыми.
Надо купить еще на 100 млн и тогда победит Шахтер и забьет с игры
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
MaximusOne
Замість Тобіаса і того Педріньо що в півзахисті, повинні були грати Конопля і Швед. Також потрібно рішати позицію центр форварда, бо цей Еліас не тяне, в юнацькій команді Шахтаря є непогані форварди, такі як Фоїна, Канте, Твердохліб, потрібно дати їм шанс. Невертон як завжди показав що він дуже слабкий гравець. Ну і потрібний фактурний високий центр захисник, щоб не мати проблеми при стандартах.
Ответить
-1
Leon Killer
Первый тайм провал полный,реализация просто жах.Надеюсь выводы сделают за неделю.Судаков регресс полнейший!
Ответить
-1
