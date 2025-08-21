Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Серветт. Текстовая трансляция матча
Лига конференций
Шахтер Донецк
21.08.2025 21:00 - : -
Серветт
Лига конференций
21 августа 2025, 01:15
17
0

Шахтер – Серветт. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА

21 августа 2025, 01:15
17
0
Шахтер – Серветт. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 21-го августа, состоится первый поединок плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и швейцарский «Серветт». Матч пройдет в Кракове (Польша), на поле стадиона «Городской им. Генрика Реймана», начало в 21:00.

Команда Арды Турана планировала в этом сезоне, как минимум, сыграть в основном раунде Лиги Европы, но теперь может рассчитывать, для начала, лишь на попадание в аналогичную стадию Лиги конференций. При этом на пути стоит «Серветт», который финишировал вторым в Швейцарии в прошлом сезоне, но постепенно вылетал из квалификаций Лиги чемпионов и Лиги Европы. К слову, «Панатинайкос», который выбил «Шахтер» из Лиги Европы, также стартовал со второго раунда Лиги конференций.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Серветт», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
21 августа 2025 -
21:00
Серветт
Серветт Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Серветт текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
