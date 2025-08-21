Шахтер Донецк

В четверг, 21-го августа, состоится первый поединок плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и швейцарский «Серветт». Матч пройдет в Кракове (Польша), на поле стадиона «Городской им. Генрика Реймана», начало в 21:00.

Команда Арды Турана планировала в этом сезоне, как минимум, сыграть в основном раунде Лиги Европы, но теперь может рассчитывать, для начала, лишь на попадание в аналогичную стадию Лиги конференций. При этом на пути стоит «Серветт», который финишировал вторым в Швейцарии в прошлом сезоне, но постепенно вылетал из квалификаций Лиги чемпионов и Лиги Европы. К слову, «Панатинайкос», который выбил «Шахтер» из Лиги Европы, также стартовал со второго раунда Лиги конференций.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Серветт», за которой можно следить в украинской версии сайта.