Шахтер Донецк

Шахтер – Серветт – 1:1. В Кракове не дожали. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча Q4 Лиги конференций 2025/26
21 августа прошел первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между Шахтером и Серветтом.
Коллективы сыграли на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Поединок завершился со счетом 1:1.
Ответный матч состоится 28 числа в Женеве. Победитель пройдет в основной этап третьего по силе еврокубка.
Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4
Первый матч. 21 августа
Шахтер (Украина) – Серветт (Швейцария) – 1:1
Голы: Бондарь, 73 – Фомба, 8
ГОЛ! 1:1 Бондарь, 73 мин.
⚽️ Валерій Бондар зрівняв рахунок у Кракові 👏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 21, 2025
👊 Уперед, «Шахтар»! 🧡#Shakhtar | #UECL #ШахтарСерветт pic.twitter.com/WuACQ1hJqy
События матча
