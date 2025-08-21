Шахтер Донецк

21 августа прошел первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между Шахтером и Серветтом.

Коллективы сыграли на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Поединок завершился со счетом 1:1.

Ответный матч состоится 28 числа в Женеве. Победитель пройдет в основной этап третьего по силе еврокубка.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Первый матч. 21 августа

Шахтер (Украина) – Серветт (Швейцария) – 1:1

Голы: Бондарь, 73 – Фомба, 8

ГОЛ! 1:1 Бондарь, 73 мин.