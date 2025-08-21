Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Серветт – 1:1. В Кракове не дожали. Видео голов и обзор матча
Лига конференций
Шахтер Донецк
21.08.2025 21:00 – FT 1 : 1
Серветт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
21 августа 2025, 22:59 | Обновлено 21 августа 2025, 23:00
1717
5

Шахтер – Серветт – 1:1. В Кракове не дожали. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча Q4 Лиги конференций 2025/26

21 августа 2025, 22:59 | Обновлено 21 августа 2025, 23:00
1717
5
Шахтер – Серветт – 1:1. В Кракове не дожали. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер

21 августа прошел первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между Шахтером и Серветтом.

Коллективы сыграли на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч состоится 28 числа в Женеве. Победитель пройдет в основной этап третьего по силе еврокубка.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Первый матч. 21 августа

Шахтер (Украина) – Серветт (Швейцария) – 1:1

Голы: Бондарь, 73 – Фомба, 8

Видеообзор ожидается...

ГОЛ! 1:1 Бондарь, 73 мин.

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Бондарь (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Антунес (Серветт).
По теме:
Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта
ВИДЕО. Динамо пропустило третий мяч. Дор Перец оформил дубль
ВИДЕО. Это разгром. Гудмундссон забил в ворота Полесья
Шахтер Донецк Серветт Шахтер - Серветт видео голов и обзор Лига конференций Валерий Бондарь
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21 августа 2025, 08:17 18
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову

Главный тренер ПСЖ запретил в команде обсуждать политические темы

Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Футбол | 21 августа 2025, 07:15 5
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции

«Фенербахче» прекратил переговоры о переходе украинца

«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
Футбол | 21.08.2025, 08:44
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
Тренер ПСЖ – Забарному и Сафонову: «Спорт вне политики»
Футбол | 21.08.2025, 19:22
Тренер ПСЖ – Забарному и Сафонову: «Спорт вне политики»
Тренер ПСЖ – Забарному и Сафонову: «Спорт вне политики»
Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье
Футбол | 21.08.2025, 22:52
Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье
Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Istm
шанси такі собі. Швейцарці можуть сушити до пенальті, а там цілком вірогідний ще один провал. 
Ответить
0
vasilichn
Шлюхи уже получили первую палку...
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
20.08.2025, 21:32 40
Футбол
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 9
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 2
Бокс
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28 1
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем