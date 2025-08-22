Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 августа 2025, 03:05 | Обновлено 22 августа 2025, 03:06
Арда ТУРАН: «Чем я недоволен, так это только деталями и принципами»

Наставник Шахтера провел пресс-конференцию после матча с Серветтом (1:1)

Арда ТУРАН: «Чем я недоволен, так это только деталями и принципами»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран провел пресс-конференцию после первого матча Q4 Лиги конференций 2025/26 против Серветта (1:1):

– На самом деле сегодня мы сыграли хорошо. Когда играешь дома, очень важно хорошо начать матч. После легкого выхода один на один мы допустили угловой и пропустили с него, потом немного растерялись и немного отошли от нашей системы. Кроме этого, почти весь матч мы играли отлично. Я доверяю своей системе и тактике, мы доверяем нашей системе и тактике, и я доволен выступлениями футболистов. Чем я недоволен, так это только деталями и принципами.

Также мы упускаем много моментов. Нам нужно быть внимательнее, когда мы подходим к завершению, и больше стремиться забивать. Могу только поблагодарить всех своих игроков. В Швейцарии мы сделаем все, чтобы пройти этот раунд. Конечно, это не будет легкой игрой, но я доверяю своей команде, доверяю своим футболистам. Мы хотим сначала выйти в основной этап, а дальше у нас есть мечты на будущее.

– В прошлом сезоне были вопросы к тренеру «Шахтера»: почему у вас нет ударов по воротам? Сегодня у вас было 22 удара, но забить удалось только один раз. Почему так происходит в матчах еврокубков?

– Честно скажу, нам нужно больше гореть желанием забить гол и еще сильнее этого стремиться. Мы работаем над каждой деталью, но иногда дело не в деталях, принципах или тактике. Когда подходишь к завершению, нужно сильнее чувствовать гол, больше стремиться его забить. Мы стараемся донести до наших игроков, насколько важно в футболе оказываться в таких моментах. Они молоды, но мы будем работать над тем, чтобы быть внимательнее в этих ситуациях. Но я думаю, вы правы в том, что сказали.

– Есть ли у вас на следующий матч цель забить первыми?

– Конечно, что бы там ни было, но для нас важнее выиграть, чем быть первыми. Но я согласен с вами, вы сказали правильно. Когда подходишь к штрафной площадке, нам нужно больше энергии, больше задора. Потому что не так просто добраться до штрафной, 23 момента, 1–2 метра. Мы очень много говорили об этом с моими игроками, но они молоды, они научатся. Я тоже вынесу свой урок, и мы выполним очень хорошую работу. Мне жаль из-за этого, действительно жаль, но посмотрим, что будет в будущем.

– Сегодня вы потеряли Невертона?

– Я не знаю. Поговорю с врачом, но может быть. Думаю, что да.

Видеообзор матча Шахтер – Серветт (1:1)

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Бондарь (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Антунес (Серветт).
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
