  4. Шахтер – Серветт. Прогноз и анонс на матч раунда плей-офф Лиги конференций
Лига конференций
Шахтер Донецк
21.08.2025 21:00 - : -
Серветт
Лига конференций
21 августа 2025, 00:23 | Обновлено 21 августа 2025, 00:33
179
1

21 августа в 21.00 по киевскому времени в Кракове, на Городском стадионе имени Генрика Реймана «Шахтер» проведет первый поединок против швейцарского «Серветта» в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги конференций.

Шахтер

Остается лишь сожалеть да разводить руками. Действительно, «горняки» выглядели получше «Панатинаикоса» в обоих поединках квалификации Лиги Европы, о чем по завершении дуэли не уставали повторять подопечные Арды Турана, но так получилось, что в решающий этап борьбы за основной раунд Лиги Европы пробился вице-чемпион Греции, а не обладатель Кубка Украины.

Окромя того, что в футболе до сих пор нет справедливости, справедливости ради нужно отметить, что в матчах против «Панатинаикоса» донецкой команде не хватало свежести. Это если сравнивать с «Шахтером», который играл против «Ильвеса» и особенно «Бешикташа».

Пока «горняки» работали на один «фронт» – еврокубковый – то у команды получалось почти все. Но стоило ей «распылиться» и на внутреннюю арену, как на международной арене результаты ухудшились.

К тому же, посыпались и травмы. Нельзя сказать, что как из рога изобилия, но, так или иначе, форсирование формы теперь частично вылезает команде боком.

Оба матча против «Панатинаикоса» пропустил лидер полузащиты «горняков» Кевин, в активе которого четыре забитые мяча в четырех поединках. Скорее всего, именно этого бразильца и не хватило «Шахтеру», чтобы пройти «Пао». Вне игры оказался и форвард Траоре. Но с ним такое случается часто.

Кроме этих двоих, проблемы со здоровьем были у Эгиналду, Элиаса, Педриньо, Конопли и Алиссона.

По всей видимости, на первый матч против «Серветта» Кевин уже будет в строю. Но вот рискнет ли Туран поставить его в основу – большой вопрос. С такой же долей вероятности можно гадать и о том, выйдет ли на первую игру против вице-чемпиона Швейцарии Конопля.

А вот кто точно не выйдет, так это Очеретько. Молодой полузащитник после возвращения из аренды в «Карпатах» успел не только произвести хорошее впечатление на новый тренерский штаб «горняков», но и завоевать место в основе, оттеснив на задворки Судакова. Очеретько пропустит матч из-за удаления в ответном поединке против «Панатинаикоса».

Кстати, в том поединке против «клеверных» был удален и главный тренер «Шахтера» Арда Туран.

Перед матчем против «Серветта» дончане провели очередной поединок чемпионата страны. На выезде они одолели «Верес» – 2:0.

Серветт

Когда-то «Серветт» считался грандом швейцарского футбола. Эта команда из Женевы выиграла 17 чемпионских титулов. Однако последний по счету титул был ну очень давно: 26 лет назад.

Однако в минувшем сезоне «гранатовые» не на словах боролись за «золото». В итоге финишировали на втором месте, получив путевку в квалификацию чемпионской Лиги.

А дальше начались проблемы. Точнее, проблемы «Серветта» начались после гостевой победы над чешской «Викторией» – 1:0. Дома женевцы уступили команде из Пльзеня 1:3, и вылетели в квалификацию Лиги Европы.

Затем «гранатовые» уступили на внутренней арене «Янг Бойз» и «Санкт-Галлен». И все это вылилось в отставку главного тренера Томаса Хэберли.

Однако отставка Хэберли не дала команде должного толчка. Под руководством временно исполняющего обязанности наставника «Серветта» Бояна Димыча, женевская команда без шансов уступила в первом поединке голландскому «Утрехту» в квалификации Лиги Европы – 1:3.

На ответную встречу против «Утрехта» швейцарского вице-чемпиона выводил уже новый тренер. Уже «полноценный»: известный французский специалист Жослен Гурвеннек, поработавший ранее в «Бордо», «Лилле» и «Нанте».

Под руководством Гурвеннека «Сервет» смотрелся получше, но все равно уступил – 1:2. И, как и «Шахтер», вылетел в решающий раунд квалификации Лиги конференций.

Перед игрой с украинской командой «Серветт» наконец-то одержал первую почти за целый месяц победу. В Кубке Швейцарии «гранатовые» разгромили «Дарданию» – 5:0. Однако, справедливости ради, нужно отметить, что команда из Лозанны представляет аж пятый дивизион.

История противостояний

Предстоящий матч станет для соперников третьим официальным в их клубной истории. Доселе оппоненты пересекались лишь единожды – в далеком 1983 году, в рамках Кубка обладателей кубков. Тогда оба матча выиграли «горняки» – 1:0 и 2:1 – и пробились в четвертьфинал не существующего сейчас турнира.

Прогноз

В межсезонье «Серветт» потерял нескольких лидеров. Не в последнюю очередь из-за того вылетел с квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. В команде сменился тренер. Гурвеннек – специалист опытный, но ему нужно время, чтобы навести элементарный порядок. А этого времени у него, как раз, и нет.

В свою очередь, «горняки» сейчас на ходу. У команды стабилизировалась игра. Команда в новом сезоне еще не проигрывала (если не считать послематчевую серию пенальти с «Пао»). Да и вообще, как индивидуальный, так и командный уровень «Шахтера» выше.

Поэтому прогнозируем уверенную победу дончан – 3:1.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Педриньо, Бондарь, Матвиенко, Тобиас, Марлон, Бондаренко, Судаков, Невертон, Алиссон, Элиас

«Серветт»: Малль, Мазику, Барон, Бронн, Срданович, Стеванович, Конья, Ондуа, Моранди, Варела, Артунес.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
21 августа 2025 -
21:00
Серветт
прогнозы Лига конференций Шахтер Донецк Шахтер - Серветт Серветт
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
