Итоги первых матчей Q4 Лиги Европы. Фиаско Динамо под дождем в Сербии

Вечером 21 августа состоялись первые матчи квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

В сербском городе Бачка-Топола встречались Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев (3:1).

Динамо пропустило быстрый гол. Дор Перец забил на 12-й минуте ударом в ближний угол (1:0). Назар Волошин сравнял счет для Динамо на 32-й минуте (1:1). В начале второго тайма был удален Константин Вивчаренко за грубый фол. После этого динамовцы пропустили дважды: забил Сагив Ехезкель, а затем Дор Перец оформил дубль (3:1).

Ответная игра пройдет через неделю, 28 августа, в польском Люблине. Победитель выйдет в основную сетку Лиги Европы. Команда, которая проиграет, осенью будет играть в Лиге конференций.

🏆 Лига Европы. Квалификация Q4

Первые матчи, 21 августа 2025

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Динамо Киев (Украина) – 3:1

Голы: Дор Перец, 12, 69, Сагив Ехезкель, 58 – Назар Волошин, 32

Удаление: Константин Вивчаренко, 50 (Динамо)

Другие результаты игрового дня

Мидтьюлланд (Дания) – КуПС (Финляндия) – 4:0

Бранн (Норвегия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 2:1

Мальме (Швеция) – Сигма Оломоуц (Чехия) – 3:0

Зриньски (Босния и Герцеговина) – Утрехт (Нидерланды) – 0:2

Панатинаикос (Греция) – Самсунспор (Турция) – 2:1

Шкендия (Северная Македония) – Лудогорец (Болгария) – 2:1

Слован Братислава (Словакия) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:1

Лех Познань (Польша) – Генк (Бельгия) – 1:5

Абердин (Шотландия) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 2:2

Риека (Хорватия) – ПАОК (Греция) – 1:0

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Брага (Португалия) – 0:4

Все результаты Q4 Лиги Европы

Инфографика