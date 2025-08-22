Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоги первых матчей Q4 Лиги Европы. Фиаско Динамо под дождем в Сербии
Лига Европы
Риека
21.08.2025 21:45 – FT 1 : 0
ПАОК
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
22 августа 2025, 01:41 | Обновлено 22 августа 2025, 02:18
303
0

Итоги первых матчей Q4 Лиги Европы. Фиаско Динамо под дождем в Сербии

Вечером 21 августа состоялись первые матчи квалификации Q4 ЛЕ

22 августа 2025, 01:41 | Обновлено 22 августа 2025, 02:18
303
0
Итоги первых матчей Q4 Лиги Европы. Фиаско Динамо под дождем в Сербии
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вечером 21 августа состоялись первые матчи квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

В сербском городе Бачка-Топола встречались Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо пропустило быстрый гол. Дор Перец забил на 12-й минуте ударом в ближний угол (1:0). Назар Волошин сравнял счет для Динамо на 32-й минуте (1:1). В начале второго тайма был удален Константин Вивчаренко за грубый фол. После этого динамовцы пропустили дважды: забил Сагив Ехезкель, а затем Дор Перец оформил дубль (3:1).

Ответная игра пройдет через неделю, 28 августа, в польском Люблине. Победитель выйдет в основную сетку Лиги Европы. Команда, которая проиграет, осенью будет играть в Лиге конференций.

🏆 Лига Европы. Квалификация Q4

Первые матчи, 21 августа 2025

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Динамо Киев (Украина) – 3:1

Голы: Дор Перец, 12, 69, Сагив Ехезкель, 58 – Назар Волошин, 32

Удаление: Константин Вивчаренко, 50 (Динамо)

Другие результаты игрового дня

  • Мидтьюлланд (Дания) – КуПС (Финляндия) – 4:0
  • Бранн (Норвегия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 2:1
  • Мальме (Швеция) – Сигма Оломоуц (Чехия) – 3:0
  • Зриньски (Босния и Герцеговина) – Утрехт (Нидерланды) – 0:2
  • Панатинаикос (Греция) – Самсунспор (Турция) – 2:1
  • Шкендия (Северная Македония) – Лудогорец (Болгария) – 2:1
  • Слован Братислава (Словакия) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:1
  • Лех Познань (Польша) – Генк (Бельгия) – 1:5
  • Абердин (Шотландия) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 2:2
  • Риека (Хорватия) – ПАОК (Греция) – 1:0
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Брага (Португалия) – 0:4

Все результаты Q4 Лиги Европы

Инфографика

По теме:
Польша вышла в лидеры сезонного рейтинга УЕФА
Шовковский отреагировал на красную Вивчаренко в матче-фиаско с Маккаби
Утрехт присоединился к АЗ, ПСВ и Аяксу в одном победном рейтинге
Лига Европы статистические расклады выбор редакции Динамо Киев Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо Мидтьюлланд Бранн Мальме АЕК Ларнака Сигма Оломоуц КуПС Зриньски Мостар Утрехт Панатинаикос Самсунспор Шкендия Лудогорец Слован Братислава Янг Бойз Лех Познань Генк Абердин ФКСБ (Стяуа) Бухарест Риека ПАОК Линкольн Ред Импс Брага
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта
Футбол | 21 августа 2025, 22:57 69
Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта
Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта

Отличный второй тайм от команды Турана, но ошибки первого смущают

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Бокс | 21 августа 2025, 05:50 0
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»

Легендарный боксер вспомнил эпизод, который заставил его завершить карьеру

Настоящий капитан: Ракицкий финансово поддержал Черноморец
Футбол | 21.08.2025, 10:59
Настоящий капитан: Ракицкий финансово поддержал Черноморец
Настоящий капитан: Ракицкий финансово поддержал Черноморец
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Футбол | 21.08.2025, 07:15
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
ПИОЛИ – после матча с Полесьем: Он заслужил красную, но и его соперник тоже
Футбол | 22.08.2025, 00:48
ПИОЛИ – после матча с Полесьем: Он заслужил красную, но и его соперник тоже
ПИОЛИ – после матча с Полесьем: Он заслужил красную, но и его соперник тоже
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 9
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 2
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Я уже говорил это Владимиру Кличко, он никого не ждет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я уже говорил это Владимиру Кличко, он никого не ждет»
20.08.2025, 00:58
Бокс
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 15
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем