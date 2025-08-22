Итоги первых матчей Q4 Лиги Европы. Фиаско Динамо под дождем в Сербии
Вечером 21 августа состоялись первые матчи квалификации Q4 ЛЕ
В сербском городе Бачка-Топола встречались Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев (3:1).
Динамо пропустило быстрый гол. Дор Перец забил на 12-й минуте ударом в ближний угол (1:0). Назар Волошин сравнял счет для Динамо на 32-й минуте (1:1). В начале второго тайма был удален Константин Вивчаренко за грубый фол. После этого динамовцы пропустили дважды: забил Сагив Ехезкель, а затем Дор Перец оформил дубль (3:1).
Ответная игра пройдет через неделю, 28 августа, в польском Люблине. Победитель выйдет в основную сетку Лиги Европы. Команда, которая проиграет, осенью будет играть в Лиге конференций.
🏆 Лига Европы. Квалификация Q4
Первые матчи, 21 августа 2025
Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Динамо Киев (Украина) – 3:1
Голы: Дор Перец, 12, 69, Сагив Ехезкель, 58 – Назар Волошин, 32
Удаление: Константин Вивчаренко, 50 (Динамо)
Другие результаты игрового дня
- Мидтьюлланд (Дания) – КуПС (Финляндия) – 4:0
- Бранн (Норвегия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 2:1
- Мальме (Швеция) – Сигма Оломоуц (Чехия) – 3:0
- Зриньски (Босния и Герцеговина) – Утрехт (Нидерланды) – 0:2
- Панатинаикос (Греция) – Самсунспор (Турция) – 2:1
- Шкендия (Северная Македония) – Лудогорец (Болгария) – 2:1
- Слован Братислава (Словакия) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:1
- Лех Познань (Польша) – Генк (Бельгия) – 1:5
- Абердин (Шотландия) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 2:2
- Риека (Хорватия) – ПАОК (Греция) – 1:0
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Брага (Португалия) – 0:4
