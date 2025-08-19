Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Риека
21.08.2025 21:45 - : -
ПАОК
Прогноз
Риека – ПАОК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 21 августа в 21:45 по Киеву

ФК Риека

В четверг, 21 августа состоится матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между хорватской «Риекой» и греческим «ПАОКом». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Риека

Действующий чемпион Хорватии не совсем уверенно приступил к новому сезону. За 3 игры в чемпионате клуб завоевал 4 очка (1 победа, 1 проигрыш, 1 ничья) и пока занимает 4-е место, отставая от лидера уже на 5 зачетных пунктов. Следует также упомянуть, что помимо национальной лиги клуб одержал победу и в кубке страны, где одолел в финале «Белупо» с общим счетом 2:1.

В еврокубках «Риека» начала вступать со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, однако там хорваты уступили болгарскому «Лудогорцу» и вылетели в Лигу Европы. На 3 этапе отбора этого турнира коллектив победил ирландский «Шелбурн» с общим счетом 3:4.

ПАОК

В прошлом сезоне чемпионата Греции коллектив набрал 58 баллов за 32 поединка и занял 3-е место, уступив серебро «Панатинаикосу» всего на 1 очко. Также ничего чрезвычайного «ПАОК» не показал в кубке, где вылетел от «АЭКа» на стадии ¼ финала.

Еврокубковое путешествие команды началось с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где греки одолели австрийский «Вольфсбергер» с общим счетом 1:0. Что интересно, единственный гол в противостоянии был забит на 115-й минуте в экстратайме ответного матча.

Личные встречи

Последний раз коллективы встречались между собой в финале квалификации Лиги Конференций в 2021 году. Тогда первая игра завершилась вничью 0:0, а вот во 2-м поединке победу и право выступать на международной арене одержал «ПАОК».

Интересные факты

  • За 16 поединков чемпионата Греции в прошлом сезоне «ПАОК» набрал 29 очков – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • В 7 официальных играх этого сезона «Риека» одержала 2 победы, 2 раза сыграла вничью и трижды проиграла.
  • В прошлом сезоне чемпионата Хорватии «Риека» пропустила 21 гол – лучший показатель на всем турнире.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.75.

Риека
21 августа 2025 -
21:45
ПАОК
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
