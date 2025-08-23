Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Риека – ПАОК – 1:0. Минимальная победа. Видео гола и обзор матча
Лига Европы
Риека
21.08.2025 21:45 – FT 1 : 0
ПАОК
Лига Европы
23 августа 2025, 15:29
21
0

Победу «Риеке» принес гол Луки Менало

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 21 августа, в городе (Риека) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Риека» принимала Греческий ПАОК.

В первом тайме команды нанесли по воротам по восемь ударов. Но результативным стал только один из них. На 39-й минуте Форвард «Риеки» Лука Менало открыл счет.

Больше забитых мячей болельщики не увидели. «Риека» отправляется на ответный матч с преимуществом в один мяч.

Ответный поединок пройдет в Греции 28 августа. Начало матча в 20:30 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Первый матч. 21 августа, Хорватия

Риека (Хорватия) – ПАОК (Греция) – 1:0

Гол: Менало, 39

Видео гола и обзор матча

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Менало (Риека).
Лига Европы видео голов и обзор Риека ПАОК
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
