Риека – ПАОК – 1:0. Минимальная победа. Видео гола и обзор матча
Победу «Риеке» принес гол Луки Менало
В четверг, 21 августа, в городе (Риека) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Риека» принимала Греческий ПАОК.
В первом тайме команды нанесли по воротам по восемь ударов. Но результативным стал только один из них. На 39-й минуте Форвард «Риеки» Лука Менало открыл счет.
Больше забитых мячей болельщики не увидели. «Риека» отправляется на ответный матч с преимуществом в один мяч.
Ответный поединок пройдет в Греции 28 августа. Начало матча в 20:30 по Киеву.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Первый матч. 21 августа, Хорватия
Риека (Хорватия) – ПАОК (Греция) – 1:0
Гол: Менало, 39
Видео гола и обзор матча
События матча
