Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маккаби Т-А – Динамо – 3:1. Вдесятером и без шансов. Видео голов и обзор
Лига Европы
Маккаби Тель-Авив
21.08.2025 21:15 – FT 3 : 1
Динамо Киев
Время начала матча изменено с 21:00 на 21:15 из-за неблагоприятных погодных условий
Лига Европы
21 августа 2025, 23:15 | Обновлено 21 августа 2025, 23:23
1628
1

Смотрите видеообзор матча квалификации Q4 Лиги Европы

2+2

Киевское Динамо проиграло первый матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

21 августа в сербском городе Бачка-Топола встречались Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.

Время начала матча было изменено с 21:00 на 21:15 из-за неблагоприятных погодных условий.

Динамо пропустило быстрый гол. Дор Перец забил на 12-й минуте ударом в ближний угол (1:0). Назар Волошин сравнял счет для Динамо на 32-й минуте (1:1).

В начале второго тайма был удален Константин Вивчаренко за грубый фол. После этого динамовцы пропустили дважды: забил Сагив Ехезкель, а затем Дор Перец оформил дубль (3:1).

Ответная игра пройдет через неделю, 28 августа, в польском Люблине. Победитель выйдет в основную сетку Лиги Европы. Команда, которая проиграет, осенью будет играть в Лиге конференций.

🏆 Лига Европы. Квалификация Q4

Первый матч, 21 августа 2025. Бачка-Топола (Сербия)

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Динамо Киев (Украина) – 3:1

Голы: Дор Перец, 12, 69, Сагив Ехезкель, 58 – Назар Волошин, 32

Удаление: Константин Вивчаренко, 50 (Динамо)

Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:1. Назар Волошин, 32 мин

Инфографика

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Дор Перец (Маккаби Тель-Авив).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Сагив Йехезкель (Маккаби Тель-Авив).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Дор Перец (Маккаби Тель-Авив).
Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Дор Перец Назар Волошин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
vasilichn
Евреи раскатали этих "гондурасов" с буквой Д на груди как щенят. Разве так можно играть? Опять "ДИНАМО" в ЖОПЕ!!!
