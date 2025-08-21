Киевское Динамо проиграло первый матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

21 августа в сербском городе Бачка-Топола встречались Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.

Время начала матча было изменено с 21:00 на 21:15 из-за неблагоприятных погодных условий.

Динамо пропустило быстрый гол. Дор Перец забил на 12-й минуте ударом в ближний угол (1:0). Назар Волошин сравнял счет для Динамо на 32-й минуте (1:1).

В начале второго тайма был удален Константин Вивчаренко за грубый фол. После этого динамовцы пропустили дважды: забил Сагив Ехезкель, а затем Дор Перец оформил дубль (3:1).

Ответная игра пройдет через неделю, 28 августа, в польском Люблине. Победитель выйдет в основную сетку Лиги Европы. Команда, которая проиграет, осенью будет играть в Лиге конференций.

🏆 Лига Европы. Квалификация Q4

Первый матч, 21 августа 2025. Бачка-Топола (Сербия)

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Динамо Киев (Украина) – 3:1

Голы: Дор Перец, 12, 69, Сагив Ехезкель, 58 – Назар Волошин, 32

Удаление: Константин Вивчаренко, 50 (Динамо)

ГОЛ! 1:1. Назар Волошин, 32 мин

