Маккаби Т-А – Динамо – 3:1. Вдесятером и без шансов. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации Q4 Лиги Европы
Киевское Динамо проиграло первый матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.
21 августа в сербском городе Бачка-Топола встречались Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.
Время начала матча было изменено с 21:00 на 21:15 из-за неблагоприятных погодных условий.
Динамо пропустило быстрый гол. Дор Перец забил на 12-й минуте ударом в ближний угол (1:0). Назар Волошин сравнял счет для Динамо на 32-й минуте (1:1).
В начале второго тайма был удален Константин Вивчаренко за грубый фол. После этого динамовцы пропустили дважды: забил Сагив Ехезкель, а затем Дор Перец оформил дубль (3:1).
Ответная игра пройдет через неделю, 28 августа, в польском Люблине. Победитель выйдет в основную сетку Лиги Европы. Команда, которая проиграет, осенью будет играть в Лиге конференций.
🏆 Лига Европы. Квалификация Q4
Первый матч, 21 августа 2025. Бачка-Топола (Сербия)
Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Динамо Киев (Украина) – 3:1
Голы: Дор Перец, 12, 69, Сагив Ехезкель, 58 – Назар Волошин, 32
Удаление: Константин Вивчаренко, 50 (Динамо)
Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:1. Назар Волошин, 32 мин
Инфографика
События матча
