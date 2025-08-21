Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Лига Европы
Маккаби Тель-Авив
21.08.2025 21:15 – FT 3 : 1
Динамо Киев
Время начала матча изменено с 21:00 на 21:15 из-за неблагоприятных погодных условий
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 23:50 | Обновлено 21 августа 2025, 23:57
3161
14

Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби

Киевляне проиграли 1:3




Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский оценил игру против «Маккаби» Тель-Авив (1:3) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

– Считаете ли вы справедливым удаление Вивчаренко и как оно повлияло на ваш план на второй тайм?

– Я могу считать его справедливым или несправедливым, но оно есть. И, к сожалению, это не первый раз, когда мы получаем на ровном месте красную карточку. Будучи на мяче, технический брак – и затем фол, который судьи трактуют как красную карточку. Можем строить план на игру, стратегию, договариваться о чем-то. Но почти 40 минут играть в меньшинстве...

– Скажите, пожалуйста, что с Тимчиком? Почему его не было в заявке?

– К сожалению, у него поднялась температура, и мы не могли на него рассчитывать в этой игре. Вроде бы его состояние стабилизировалось, и уже температуры нет.

Шовковский отреагировал на красную Вивчаренко в матче-фиаско с Маккаби
ПИОЛИ – после матча с Полесьем: Он заслужил красную, но и его соперник тоже
Утрехт присоединился к АЗ, ПСВ и Аяксу в одном победном рейтинге
Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо Александр Шовковский пресс-конференция
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
MaximusOne
Навіть якось жалко СаШо, з всіх "динамівських сердець" він напевно найбільш тренеро-пригодний, просто керівництво клубу не робить зовсім трансферів.
+4
roman75zpr
Йому не соромно взагалi за рахунок та гру, але все може пояснити,  який молодець 
+1
Игорь Левченко
Один вопрос: накой нужен и что делает в ДК менеджмент, если они не привели и не приводят нормальных игроков, только на халяву бабло получают!?
0
Demid Romanchik
Динамо це День Сурка останні років 20
0
Winner21
Да нормально все. ЛК это как раз тот турнир для Д(К), где можно поиграть в футбол. Что в ЛЧ, что в ЛЕ (ну может не в каждом матче разве что) это было бы всегда мусорам под хвоста в районе 3-5 мячей насухо. Зачем дальше позориться, квалификации хватило с головой
0
Олег Мандрівник
Признайся, вчера вся команда бухала, а защита вусмерть набухалась 
0
Spaceman
Де відставка?
0
Vit18
І ніхто не запитав чому за нічийного рахунку замість атакуючих гравців він випустив захисників?
0
c_a_p2
Шовковський недотренер. Амінь
0
Serebro1233
Ще є матч - відповідь!
🤍Біло-сині🧢 вперед🌞
0
Vbolivalnyk-Peter
Шовковський, йкби був нормальним то на прес-конференції не пояснював поразку, а просто оголосив би про свою відставку .. 
0
micha(ZAKARPATTJA)
Не настільки поганий Сашко як оці попригунчики. Ну і немає трансферів. Хоч гвардіолу став
0
Черняк Роман
Shovkovskyi Go Away!
-2
