Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Киевляне проиграли 1:3
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский оценил игру против «Маккаби» Тель-Авив (1:3) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
– Считаете ли вы справедливым удаление Вивчаренко и как оно повлияло на ваш план на второй тайм?
– Я могу считать его справедливым или несправедливым, но оно есть. И, к сожалению, это не первый раз, когда мы получаем на ровном месте красную карточку. Будучи на мяче, технический брак – и затем фол, который судьи трактуют как красную карточку. Можем строить план на игру, стратегию, договариваться о чем-то. Но почти 40 минут играть в меньшинстве...
– Скажите, пожалуйста, что с Тимчиком? Почему его не было в заявке?
– К сожалению, у него поднялась температура, и мы не могли на него рассчитывать в этой игре. Вроде бы его состояние стабилизировалось, и уже температуры нет.
