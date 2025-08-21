Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский оценил игру против «Маккаби» Тель-Авив (1:3) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

– Считаете ли вы справедливым удаление Вивчаренко и как оно повлияло на ваш план на второй тайм?

– Я могу считать его справедливым или несправедливым, но оно есть. И, к сожалению, это не первый раз, когда мы получаем на ровном месте красную карточку. Будучи на мяче, технический брак – и затем фол, который судьи трактуют как красную карточку. Можем строить план на игру, стратегию, договариваться о чем-то. Но почти 40 минут играть в меньшинстве...

– Скажите, пожалуйста, что с Тимчиком? Почему его не было в заявке?

– К сожалению, у него поднялась температура, и мы не могли на него рассчитывать в этой игре. Вроде бы его состояние стабилизировалось, и уже температуры нет.