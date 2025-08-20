В четверг, 21 августа, состоится поединок плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором встретятся «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо». Матч пройдет в городе Бачка-Топола (Сербия) на «ТСЦ Арене», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Обе команды выступали в квалификации Лиги чемпионов, где им преградил путь кипрский «Пафос». В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы «Маккаби» одолел мальтийский «Хамрун Спартанс», с которым в текущем сезоне также встречались «бело-синие». Перед поединком в Сербии киевляне в рамках 3-го тура УПЛ разгромили «Эпицентр» со счетом 4:1. «Динамо» ранее провело четыре очные дуэли с «желтыми дьяволами». В сезоне 2011/2012 в рамках группового турнира Лиги Европы команды дважды сыграли вничью: 1:1 (в Тель-Авиве) и 3:3 (в Киеве). В группе Лиги чемпионов сезона 2015-2016 «Динамо» дважды одержало победу (2:0 и 1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Маккаби» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.