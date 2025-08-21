Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Киевлянам будет очень непросто отыграться
Киевское «Динамо» провело первый матч против «Маккаби» Тель-Авив в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы.
Лига Европы. Плей-офф. Первый матч.
«Маккаби» – «Динамо» – 3:1
Голы: Перец (12, 69), Джезекель (58) – Волошин (32)
Предупреждения: Сиссоко (48), Белич (62) – Волошин (25), Михавко (91), Михайленко (96)
Удаление: Вивчаренко (50, грубая игра)
«Маккаби»: Машпати, Ревиво, Асанте, Камара (Стоич, 89), Эйтор, Давида, Сиссоко (Ной, 89), Белич (Шахар, 67), Перец, Мадмон (Николаеску, 67), Джезекель (Абу-Фархи, 83).
«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев, Шапаренко (Яцик, 90), Михайленко, Пихаленок (Попов, 55), Волошин (Кабаев, 74), Ванат (Герреро, 74), Ярмоленко (Бражко, 55).
Арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)
Стадион «ТСЦ Арена» (Бачка-Топола, Сербия)
Но блин надо свое забивать.
Удаление сломало игру.
2 гола лишнего разыграли.
Открытый футбол был.