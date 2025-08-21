Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Лига Европы
Маккаби Тель-Авив
21.08.2025 21:15 – FT 3 : 1
Динамо Киев
Время начала матча изменено с 21:00 на 21:15 из-за неблагоприятных погодных условий
Лига Европы
21 августа 2025, 23:10 | Обновлено 21 августа 2025, 23:15
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче

Киевлянам будет очень непросто отыграться

Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче

Киевское «Динамо» провело первый матч против «Маккаби» Тель-Авив в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы.

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига Европы. Плей-офф. Первый матч.

«Маккаби» – «Динамо» – 3:1

Голы: Перец (12, 69), Джезекель (58) – Волошин (32)

Предупреждения: Сиссоко (48), Белич (62) – Волошин (25), Михавко (91), Михайленко (96)

Удаление: Вивчаренко (50, грубая игра)

«Маккаби»: Машпати, Ревиво, Асанте, Камара (Стоич, 89), Эйтор, Давида, Сиссоко (Ной, 89), Белич (Шахар, 67), Перец, Мадмон (Николаеску, 67), Джезекель (Абу-Фархи, 83).

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев, Шапаренко (Яцик, 90), Михайленко, Пихаленок (Попов, 55), Волошин (Кабаев, 74), Ванат (Герреро, 74), Ярмоленко (Бражко, 55).

Арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)

Стадион «ТСЦ Арена» (Бачка-Топола, Сербия)

МАККАБИ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
