В четверг, 21 августа, состоится поединок плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором встретятся «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо». Эти команды вполне могли встретиться в квалификации Лиги чемпионов, но обеих оставил за бортом главного клубного евротурнира кипрский «Пафос».

Маккаби

Тель-Авивская команда является самой титулованной в Израиле. В прошлом национальном первенстве «желтые дьяволы» заняли первое место, на два очка опередив «Хапоэль» из Беер-Шевы. А новая израильская Премьер-лига стартует уже в ближайший уик-энд.

Новый сезон «Маккаби» начал с поединка за Суперкубок Израиля. Несмотря на игру в большинстве с 17-й минуты, тель-авивцы со счетом 1:2 проиграли тому же «Хапоэлю» и уступили трофей соперникам. Далее «дьяволы» во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов встретились с «Пафосом», с которым впоследствии познакомилось и киевское «Динамо». Завершив вничью поединок на Кипре, «Маккаби» проиграл домашнюю встречу и выбыл в квалификацию Лиги Европы. Там израильского чемпиона ждал еще один недавний соперник команды Александра Шовковского – «Хамрун Спартанс». На Мальте хозяева поля были близки к сенсации, но «желтые дьяволы», все же, одержали волевую победу. В ответном матче «Маккаби» еще раз обыграл «спартанцев». Перед первым поединком с «Динамо» тель-авивцы в рамках Кубка Тото обыграли иерусалимский «Хапоэль» со счетом 2:1.

Тель-авивскую команду возглавляет сербский специалист Жарко Лазетич. Домашние матчи, которые «Маккаби» приходится проводить на нейтральном поле, проходят именно в Сербии. Из персоналий выделим форварда Дора Тургемана, который стал лучшим бомбардиром команды в прошлом чемпионате Израиля. Удачная игра Тургемана даже привлекла внимание команды «Нью-Инглэнд Революшн» из МЛС. В летнее межсезонье атакующую линию «дьяволов» усилил молдаванин Ион Николаеску, перешедший из «Херенвена». Защиту «Маккаби» усилили легионеры – гвинеец Мохамед Камара и бразилец Эйтор. Также отметим немалый вклад в постановку игры защитника сборной Сербии Неманьи Стоича и капитана Дора Переца.

Динамо

Для киевлян пока повторяется прошлогодняя история, когда уверенная игра во внутренних соревнованиях сменялась обидными осечками на международной арене. Впрочем, не будем делать далекоидущие выводы, ведь евросезон только начинается. Пока ограничимся констатацией. Обыграв по сумме двух матчей «Хамрун Спартанс», в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов «бело-синие» уступили «Пафосу». И разочаровал не сам результат, а игра, продемонстрированная подопечными Шовковского. Особенно это касается ответного матча на Кипре.

А вот в чемпионате пока у «Динамо» проблем не возникает. Сначала была одержана минимальная победа в Ровно над «Вересом», а затем киевляне разгромили «Рух» (5:1) и «Эпицентр» (4:1). В турнирной таблице киевская команда занимает первое место, единственной из участников УПЛ добившись стопроцентного результата в стартовых турах. В поединке против «Эпицентра» состоялось долгожданное для болельщиков «Динамо» событие. Речь идет о результативном ударе панамца Эдуардо Герреро, который забил первый гол в чемпионате в составе «бело-синих».

Еще одним позитивным моментом для киевлян является пустеющий лазарет команды. Набирает форму Буяльский, а Торрес, залечивший повреждение, в минувший уик-энд дебютировал в составе «Динамо». В то же время, киевляне по-прежнему не могут рассчитывать на Валентина Рубчинского. Под вопросом участие в предстоящем матча и Дениса Попова, который повредил икроножную мышцу в поединке на Кипре.

Статистика встреч

Ранее соперники провели четыре очные дуэли. В сезоне 2011/2012 в рамках группового турнира Лиги Европы команды дважды сыграли вничью: 1:1 (в Тель-Авиве) и 3:3 (в Киеве). Затем киевляне с «желтыми дьяволами» встретились в группе Лиги чемпионов сезона 2015-2016, и «Динамо» дважды одержало победу (2:0 и 1:0). Интересно, что в трех из четырех этих матчей ворота «бело-синих» защищал нынешний главный тренер команды Александр Шовковский. А Олег Гусев и Андрей Ярмоленко отмечались результативными ударами в ворота «Маккаби».

Прогноз на противостояние

Букмекеры не выделяют фаворита в предстоящей встрече. Ожидаем, что на поле будет много борьбы, ведь на кону стоит выход в основной раунд Лиги Европы. Команды вряд ли будут форсировать события, выжидая свои шансы в атаке. Поставим на тотал голов меньше 2.5.

Ориентировочные составы:

«Маккаби»: Мишпати, Стоич, Шломо, Асанте, Ревиво, Шахар, Сиссохо, Перец, Давида, Николаеску, Мэдмон.

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Шапаренко, Бражко, Буяльский, Кабаев, Ванат, Ярмоленко.