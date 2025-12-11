11 декабря на Максимир пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Динамо Загреб встретится с Бетисом. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Динамо Загреб

Команда собрала уже 25 чемпионских титулов. А с 2005/2006 только однажды не брала первое место на внутренней. Так что вторая позиция по итогам прошлого розыгрыша довольно закономерно рассматривалась как провал. Сейчас, конечно же, гранд пытается отвоевать позицию. Но сейчас практически на равных держится один из привычных преследователей, Хайдук - у представителя Сплита на очко меньше, 31 против 32.

В Лиге Европы хорваты начинали с пары побед - обыграли со счетом 3:1 Фенербахче и Маккаби Тель-Авив. Потом все быстро ухудшалось, и если с Мальме в октябре закончили ничьей 1:1, то в прошлом месяце были разгромные поражения - 0:3 дома с Сельтой, 0:4 на выезде с Лиллем. Но еще сохраняются вполне реалистичные шансы выйти в плей-офф турнира.

Бетис

Клуб уже пол десятилетия играет под руководством одного и того же наставника. Конечно, Пеллегрини еще долго до рекордов другого латиноамериканца, Симеоне. Но он обеспечивает стабильно неплохие результаты. Так, в прошлом сезоне его подопечные были и финалистом Лиги конференций, и заодно стали шестыми в Примере. Сейчас, к слову, стараются повторить, а то и улучшить, тот результат, став пятым. Но после 3:5 с Барселоной отстают на три очка от Эспальола.

Зато в Лиге Европы пока что все хорошо. С Ноттингем Форест дома и Генком на выезде были ничьи, а в остальных поединках, с Лудогорцем, Лионом и Утрехтом, побеждали - по сути, вопрос о выходе в плей-офф уже решен, но желательно закрепиться в первой восьмерке.

Статистика личных встреч

В феврале прошлого года клубы пересеклись в плей-офф Лиги Европы. И хорваты удивили, выиграв на выезде и закончив ничьей дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что испанцы возьмут реванш за неудачу прошлого года. Ставим на то, что у них получится и они победят в гостях (коэффициент - 2,13).