Виталий Кварцяный не позавидовал Костюку и Динамо

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мыслями об Игоре Костюке и следующем матче «Динамо» против итальянской «Фиорентины».

У Динамо сейчас ситуация еще хуже, чем у Фиорентины. Мы видим, что новый тренер киевлян Игорь Костюк, которому не позавидуешь, откровенно говоря, пытается что-то исправить, делает ротацию состава, но экспериментировать в игре с такой командой, как Фиорентина, очень рискованно. Да и не помогут Динамо Ярмоленко, Бражко.

Опыта киевлянам может не хватить, а просто сражаться на поле недостаточно», – сказал Виталий Кварцяный.