Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Виталий Кварцяный не позавидовал Костюку и Динамо

Известный тренер – о матче с «Фиорентиной»

Виталий Кварцяный не позавидовал Костюку и Динамо
УАФ. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мыслями об Игоре Костюке и следующем матче «Динамо» против итальянской «Фиорентины».

У Динамо сейчас ситуация еще хуже, чем у Фиорентины. Мы видим, что новый тренер киевлян Игорь Костюк, которому не позавидуешь, откровенно говоря, пытается что-то исправить, делает ротацию состава, но экспериментировать в игре с такой командой, как Фиорентина, очень рискованно. Да и не помогут Динамо Ярмоленко, Бражко.

Опыта киевлянам может не хватить, а просто сражаться на поле недостаточно», – сказал Виталий Кварцяный.

Фиорентина Динамо Киев Лига конференций Игорь Костюк Виталий Кварцяный
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
