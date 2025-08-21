Переговоры с Шахтером по Кевину не продвинулись. Фулхэму интересен Отеле

Клуб английской Премьер-лиги «Фулхэм» продолжает активно изучать варианты усиления состава до закрытия летнего трансферного окна.

Изначально «белые» хотели подписать Риса Нельсона из «Арсенала», но затем сфокусировались на Кевине из «Шахтера».

Впрочем, сейчас «Фулхэм» рассматривает возможность покупки 26-летнего вингера «Базеля» Филипа Отеле. За трансфер нигерийца, как ожидается, придется заплатить порядка 15 миллионов фунтов, что значительно меньше, чем запрашиваемые стоимости Нельсона или Кевина.

Переговоры по Кевину у «Фулхэма» на этой неделе так и не продвинулись. «Шахтер» продолжает требовать за своего игрока 43 миллиона фунтов и пока неясно, готов ли украинский клуб торговаться.

Отметим, что Филип Отеле выступает за «Базель» с января нынешнего года, когда был арендован у «Аль-Вахды» из ОАЭ. Впоследствии швейцарцы выкупили контракт вингера за 3 миллиона евро, а Transfermarkt оценивает африканца ныне в 4 миллиона евро.