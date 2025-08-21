Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переговоры с Шахтером по Кевину не продвинулись. Фулхэму интересен Отеле
Англия
21 августа 2025, 17:59 |
637
1

Переговоры с Шахтером по Кевину не продвинулись. Фулхэму интересен Отеле

Английский клуб может переключиться на более доступного вингера «Базеля»

21 августа 2025, 17:59 |
637
1
Переговоры с Шахтером по Кевину не продвинулись. Фулхэму интересен Отеле
shakhtar.com. Кевин

Клуб английской Премьер-лиги «Фулхэм» продолжает активно изучать варианты усиления состава до закрытия летнего трансферного окна.

Изначально «белые» хотели подписать Риса Нельсона из «Арсенала», но затем сфокусировались на Кевине из «Шахтера».

Впрочем, сейчас «Фулхэм» рассматривает возможность покупки 26-летнего вингера «Базеля» Филипа Отеле. За трансфер нигерийца, как ожидается, придется заплатить порядка 15 миллионов фунтов, что значительно меньше, чем запрашиваемые стоимости Нельсона или Кевина.

Переговоры по Кевину у «Фулхэма» на этой неделе так и не продвинулись. «Шахтер» продолжает требовать за своего игрока 43 миллиона фунтов и пока неясно, готов ли украинский клуб торговаться.

Отметим, что Филип Отеле выступает за «Базель» с января нынешнего года, когда был арендован у «Аль-Вахды» из ОАЭ. Впоследствии швейцарцы выкупили контракт вингера за 3 миллиона евро, а Transfermarkt оценивает африканца ныне в 4 миллиона евро.

По теме:
ВИДЕО. Шахтер показал раздевалку перед первым матчем против Серветта в ЛК
Никита Каменюка рассказал, за счет Шахтер может одолеть Серветт
ГУРВЕННЕК: «В игре против Шахтера каждая ошибка может дорого стоить»
Фулхэм Шахтер Донецк Кевин (Шахтер) трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Базель Рис Нельсон Арсенал Лондон
Алексей Сливченко Источник: BBC
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Футбол | 20 августа 2025, 21:32 38
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие

Возглавить киевскую команду может Игорь Костюк

Маккаби Тель-Авив – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Футбол | 21 августа 2025, 12:20 135
Маккаби Тель-Авив – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Маккаби Тель-Авив – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ

Команда Шовковского сыграет с израильскими «дьяволами»

Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21.08.2025, 08:17
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Бокс | 20.08.2025, 17:29
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
ГРИГОРЧУК: «Шовковскому стоит сделать коррективы – мне чего-то не хватает»
Футбол | 21.08.2025, 16:12
ГРИГОРЧУК: «Шовковскому стоит сделать коррективы – мне чего-то не хватает»
ГРИГОРЧУК: «Шовковскому стоит сделать коррективы – мне чего-то не хватает»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Особисто мені на Фулхем баробі, Кевін потрібен Шахтарю, як мінімум на сезон.!!!
Рішення приймає президент клубу. 
Ответить
+1
Популярные новости
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 16
Футбол
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28 1
Футбол
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 12
Другие виды
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем